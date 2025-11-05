ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Скандал на "Мисс Вселенная": организатор унизил участницу, а конкурсантки объявили забастовку

Среда 05 ноября 2025 14:09
UA EN RU
Скандал на "Мисс Вселенная": организатор унизил участницу, а конкурсантки объявили забастовку Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)
Автор: Иванна Пашкевич

Конкурс "Мисс Вселенная 2025" превратился в настоящий хаос. Событие, которое должно было стать праздником красоты, вдохновения и женской силы, разразилось мировым скандалом после того, как исполнительный директор тайского конкурса красоты Нават Ицарагрисил публично унизил представительницу Мексики Фатиму Бош.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Унижение в прямом эфире

Инцидент произошел во время церемонии вручения поясов в Бангкоке, которую транслировали вживую на странице "Мисс Вселенная Таиланд" в Facebook.

Во время события Нават Ицарагрисил, занимающий должность вице-президента по вопросам Азии и Океании в организации "Мисс Вселенная" (MUO), обратился к Фатиме Бош с обвинениями в том, что она якобы проигнорировала спонсорское мероприятие.

Спор быстро вышел из-под контроля: Ицарагрисил назвал участницу "глупой" и потребовал, чтобы она объяснила свое поведение прямо перед публикой.

Когда Бош попыталась ответить, мужчина перебил ее, а затем приказал охране вывести девушку из зала.

Заметно потрясенная, Фатима тихо покинула помещение, после чего за ней последовали другие конкурсантки - в частности действующая "Мисс Вселенная" Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

@queens_vzla #fatimabosch #missuniversemexico original sound - Jan Ravnik

Кадры конфронтации мгновенно разлетелись TikTok, Instagram и X (Twitter). Зрители назвали этот поступок "самым смелым моментом в истории конкурса".

@ahtisa_universeph Mexico Walk out in Miss Universe Sahsing Ceremony #mexico #missuniverse #missuniversemexico #fatimabosch original sound - ahtisa_universeph

Волна поддержки и забастовка

В соцсетях молниеносно появились хэштеги #StandWithMexico, #JusticeForFatima, #MissUniverseThailand, которые стали вирусными во всем мире. Пользователи требовали публичных извинений и отставки Ицарагрисила.

Позже Бош обратилась к журналистам.

"Я действительно люблю Таиланд и уважаю всех. Но то, как со мной обращались, - это проявление неуважения. Я не потерплю унижения", - сказала она.

Ее спокойная реакция и уверенность только усилили симпатию публики, особенно среди поклонников в Латинской Америке.

Реакция "Мисс Вселенная Мексика"

Организация Miss Universe Mexico быстро выступила с заявлением в поддержку своей представительницы.

"То, что произошло сегодня с @fatimaboschfdz в Таиланде, неприемлемо. Ни одна женщина, ни на одной сцене, не заслуживает оскорбления или унижения. Мы твердо верим в ценности, которые пропагандирует "Мисс Вселенная": уважение, достоинство и расширение прав и возможностей", - отметили они.

После этого хэштеги #WeStandWithFatima и #NawatDoesNotRepresentMU стремительно вышли в тренды в Twitter по всей Латинской Америке.

Скандал на &quot;Мисс Вселенная&quot;: организатор унизил участницу, а конкурсантки объявили забастовкуФатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Позиция организации "Мисс Вселенная"

Через несколько часов после инцидента организация Miss Universe опубликовала собственное официальное заявление из Бангкока.

Там отметили, что MUO "остается преданной принципам уважения, безопасности и сотрудничества" и уже работает над улаживанием конфликта.

"Организация "Мисс Вселенная" подтверждает свою приверженность тесному сотрудничеству с принимающим сообществом, международными партнерами и соответствующими органами власти, чтобы обеспечить безопасную и профессиональную среду для всех делегатов", - говорится в заявлении.

Скандал на &quot;Мисс Вселенная&quot;: организатор унизил участницу, а конкурсантки объявили забастовкуMiss Universe сделала заявление (фото: instagram.com/missuniverse)

Делегация высокого уровня во главе с генеральным директором Марио Букаро отправилась в Таиланд для переговоров и "укрепления сотрудничества" с местными организаторами.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Фатимы Бош, Мисс Вселенной, Мисс Вселенной Мексики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс мира сканал
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место