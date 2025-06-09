"Мисс Вселенная 2025". Стало известно, кто представит Украину: фото красавицы

"Мисс Украина Вселенная 2025" стала София Ткачук из Ровно. Девушка победила в голосовании, которое проводилось среди жюри конкурса, и теперь представит нашу страну на мировом конкурсе, который состоится в ноябре 2025 года, в Таиланде.

Что известно о красавице и чем она будет покорять жюри уже мирового конкурса - читайте и смотрите в материале РБК-Украина (проект Styler).

Несмотря на сложную ситуацию в стране, организаторы конкурса решили и на этот раз не проводить громкий национальный отбор. Имя победительницы определяли онлайн-голосованием и во время личных интервью.

В финале соревновались пять претенденток, но жюри единогласно выбрало 25-летнюю Софию Ткачук.

"Члены жюри отметили ее как харизматичную, коммуникабельную личность с глубокими знаниями иностранных языков и опытом межкультурного взаимодействия - качествами, которые усиливают дипломатическую миссию конкурса", - сообщили в посте.

София Ткачук (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Что известно о Софии Ткачук

София хорошо знает, что такое жить между культурами. В четыре года ее семья переехала за границу.

С тех пор она росла в другой среде, но не забыла, кем является на самом деле.

"Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни - в Украине, а моя душа - украинская", - прокомментировала "Мисс Вселенная Украина".

София Ткачук (фото: instagram.com/missukraine_universe)

За плечами Софии - диплом бакалавра EAE Business School в Барселоне, свободное владение английским и испанским, опыт в бизнесе и международных проектах.

В частности, она работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сегодня она - предпринимательница, которая исследует макроэкономику и инвестиции. Но главное - стремится менять представление о конкурсе красоты.

София Ткачук (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Для Софии это не только о нарядах или внешности, но и о глубине.

Она хочет добавить "Мисс Украина Вселенная" гуманитарного смысла - и вдохновлять других раскрывать свой потенциал.

Напомним, в 2024 году корону "Мисс Украина Вселенная" носила одесситка Алина Пономаренко.

Она представляла страну на международной арене, однако войти в двадцатку финалисток мирового конкурса ей не удалось.