Решетник потроллил "Мисс Украина-2023" после скандала на "Холостяке"

Суббота 01 ноября 2025 20:33
UA EN RU
Решетник потроллил "Мисс Украина-2023" после скандала на "Холостяке" София Шамия и Григорий Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на скандал в третьем выпуске. "Мисс Украина-2023" София Шамия ушла из реалити, а потом начала писать, что встретится с теми, кто ее оскорбил, в суде.

Как сообщает РБК-Украина, Решетник "пришел" в комментарии под постом Шамии в Threads.

Что написал ведущий "Холостяка"

Так, после выхода третьего выпуска София возмутилась тем, как были смонтированы сцены с ней. По ее мнению, было вставлено слишком много моментов, когда она называла себя "Мисс".

Кроме этого, Шамия была недовольна тем, что в кадре ее показали как "маленькую наивную девочку".

Когда же модель написала: "Увидимся в суде", на это отреагировал Решетник.

"Там и снимем пост-шоу", - пошутил он.

Решетник потроллил &quot;Мисс Украина-2023&quot; после скандала на &quot;Холостяке&quot;Решетник потроллил Шамию (скриншот)

Впоследствии София отреагировала и на слова участниц, из-за которых возник конфликт на шоу. Косметолог Оксана и владелица бренда купальников Ира говорили, что модель якобы имела отношения с мужчиной, который на тот момент находился в отношениях с другой.

Шамия оставила отрывок разговора девушек и намекнула, что их история не сходится.

"Когда забыли обсудить с подругой, как именно будете врать: так эта вымышленная "замужняя женщина" уже беременна, или только планирует детей в браке? Вы хотя бы историю доработали... А то я уже запуталась", - написала модель.

