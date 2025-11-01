Решетник потроллил "Мисс Украина-2023" после скандала на "Холостяке"
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на скандал в третьем выпуске. "Мисс Украина-2023" София Шамия ушла из реалити, а потом начала писать, что встретится с теми, кто ее оскорбил, в суде.
Как сообщает РБК-Украина, Решетник "пришел" в комментарии под постом Шамии в Threads.
Что написал ведущий "Холостяка"
Так, после выхода третьего выпуска София возмутилась тем, как были смонтированы сцены с ней. По ее мнению, было вставлено слишком много моментов, когда она называла себя "Мисс".
Кроме этого, Шамия была недовольна тем, что в кадре ее показали как "маленькую наивную девочку".
Когда же модель написала: "Увидимся в суде", на это отреагировал Решетник.
"Там и снимем пост-шоу", - пошутил он.
Решетник потроллил Шамию (скриншот)
Впоследствии София отреагировала и на слова участниц, из-за которых возник конфликт на шоу. Косметолог Оксана и владелица бренда купальников Ира говорили, что модель якобы имела отношения с мужчиной, который на тот момент находился в отношениях с другой.
Шамия оставила отрывок разговора девушек и намекнула, что их история не сходится.
"Когда забыли обсудить с подругой, как именно будете врать: так эта вымышленная "замужняя женщина" уже беременна, или только планирует детей в браке? Вы хотя бы историю доработали... А то я уже запуталась", - написала модель.
