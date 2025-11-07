ua en ru
Путем Мудрика и Бех-Романчук: еще один допинг-скандал в украинском спорте

Пятница 07 ноября 2025 10:19
Фото: Татьяна Пилипчук пролетает мимо Олимпийских игр (Википедия)
Автор: Андрей Костенко

Украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук получила двухлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ).

Что нарушила спортсменка

В пробе Пилипчук обнаружили фуросемид - препарат, который входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Это вещество используется как мочегонное средство, которое может резко снижать массу тела и маскировать другие запрещенные препараты, затрудняя их обнаружение.

Срок отстранения

Дисквалификация Пилипчук отсчитывается с 17 сентября 2025 года и продлится до 16 сентября 2027-го.

Таким образом, 21-летняя спортсменка пропустит зимние Олимпийские игры-2026 и весь следующий соревновательный сезон.

Путем Мудрика и Бех-Романчук: еще один допинг-скандал в украинском спорте

Татьяна Пилипчук (фото: Министерство молодежи и спорта Украины)

Кто такая Татьяна Пилипчук

21-летняя уроженка города Кременец на Тернопольщине.

Является одной из лучших украинских прыгуний с трамплина. Ее самый высокий результат на взрослом уровне - 15-е место на Континентальном кубке 2021 года.

В марте этого года Пилипчук выступала в составе сборной Украины на чемпионате мира. Однако украинская команда не смогла побороться за медали.

