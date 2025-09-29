ua en ru
Бех-Романчук впервые рассказала о допинге в организме: "Я чувствовала ужасную боль"

Понедельник 29 сентября 2025 19:58
Бех-Романчук впервые рассказала о допинге в организме: "Я чувствовала ужасную боль" Марина Бех-Романчук объяснила причину допинг-теста (facebook.com/olympicua)
Автор: Екатерина Урсатий

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые прокомментировала ситуацию с допингом, из-за которого получила четырехлетнюю дисквалификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Маши Ефросининой.

Как тестостерон попал в организм?

Спортсменка объяснила, что запрещенное вещество - тестостерон - попало в ее организм из-за лечения гормональных нарушений, связанных с синдромом поликистозных яичников, а также из-за биологически активных добавок и стресса.

"В 2020 году мне поставили диагноз - синдром поликистозных яичников", - рассказала спортсменка.

По ее словам, нарушение гормонального фона усложнило возможность забеременеть, и лечение должно было проходить максимально осторожно, чтобы не нарушить допинг-тесты.

"Мы начинаем лечение БАДами. На протяжении всех этих лет я специально обследовалась у одного врача. Она знала, какие лекарства можно назначать, а какие категорически запрещены", - добавила Бех-Романчук.

Допинг-тест и реакция организма Марины

Легкоатлетка объяснила, что положительный допинг-тест стал следствием естественного повышения тестостерона, обусловленного болезнью, стрессом и приемом добавок.

"Меня обвиняли в приеме тестостерона. Но мой диагноз предполагает высокий уровень этого вещества. Мое лечение было направлено на нормализацию гормонов, чтобы восстановить овуляцию и возможность забеременеть", - заявила спортсменка.

Независимые эксперты подтвердили, что повышенный уровень тестостерона вызвали биологически активные добавки и индивидуальная реакция организма.

Физические и психологические испытания легкоатлетки

Марина также рассказала о тяжелых последствиях лечения и аллергических реакциях на антибиотики.

"Все наслоилось: лечение, болезнь, аллергия. Я лежала и думала, когда это все закончится", - призналась спортсменка.

Ряд проблем со здоровьем подорвал иммунитет и довел до эмоционального срыва.

Бех-Романчук обратилась к спортивному психологу и психиатру, прошла курс антидепрессантов, что помогло ей восстановить силы и психологическую стабильность.

Радостная новость: будущее материнство

В середине сентября 2025 года Марина объявила о беременности. Вместе с мужем, двукратным призером Олимпиады Михаилом Романчуком, они впервые станут родителями.

"Антидепрессанты и помощь врачей дали мне шанс вернуться к нормальной жизни", - подытожила спортсменка.

Напомним, как Марина впервые вышла на связь после результатов допинг-теста.

Также читайте, как Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта.

