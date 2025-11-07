ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Шляхом Мудрика та Бех-Романчук: ще один допінг-скандал в українському спорті

П'ятниця 07 листопада 2025 10:19
UA EN RU
Шляхом Мудрика та Бех-Романчук: ще один допінг-скандал в українському спорті Фото: Тетяна Пилипчук пролітає повз Олімпійські ігри (Вікіпедія)
Автор: Андрій Костенко

Українська стрибунка з трампліна Тетяна Пилипчук отримала дворічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ).

Що порушила спортсменка

У пробі Пилипчук виявили фуросемід – препарат, який входить до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Ця речовина використовується як сечогінний засіб, що може різко знижувати масу тіла та маскувати інші заборонені препарати, ускладнюючи їхнє виявлення.

Термін відсторонення

Дискваліфікація Пилипчук відраховується з 17 вересня 2025 року та триватиме до 16 вересня 2027-го.

Таким чином, 21-річна спортсменка пропустить зимові Олімпійські ігри-2026 і весь наступний змагальний сезон.

Шляхом Мудрика та Бех-Романчук: ще один допінг-скандал в українському спорті

Тетяна Пилипчук (фото: Міністерство молоді та спорту України)

Хто така Тетяна Пилипчук

21-річна уродженка міста Кременець на Тернопільщині.

Є однією з найкращих українських стрибунок з трампліна. Її найвищий результат на дорослому рівні – 15-те місце на Континентальному кубку 2021 року.

У березні цього року Пилипчук виступала у складі збірної України на чемпіонаті світу. Однак українська команда не змогла поборотися за медалі.

Раніше ми повідомили, що розповіла Бех-Романчук про допінг в організмі.

Також читайте, яке офіційне звинувачення отримав Мудрик в Англії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України