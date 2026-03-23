Что больше всего удивило MamaRika в Дубае: певица сравнила ОАЭ с Украиной

18:45 23.03.2026 Пн
3 мин
Поездка, которая должна была быть отдыхом, обернулась для звезды совсем другим опытом
aimg Иванна Пашкевич
MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Украинская певица MamaRika поделилась впечатлениями после вынужденного пребывания в ОАЭ, куда отправилась на отдых незадолго до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий знаменитости "Ранку у великому місті".

Чем отличаются ОАЭ от Украины

По возвращении артистка призналась, что больше всего ее удивило не только само напряжение в регионе, но и то, как в стране коммуницируют с людьми во время потенциальной опасности.

По словам исполнительницы, разница между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами особенно ощущается в том, как власть и персонал реагируют на тревожные ситуации.

Если в Украине об угрозах говорят прямо, то в Дубае, как говорит артистка, стараются сохранять внешнее спокойствие и не акцентировать на негативе.

MamaRika вспомнила эпизод в отеле, когда отдыхающие пытались выяснить, где можно спрятаться в случае опасности.

"Люди в холле из отеля собирались и спрашивали, где укрытие. Они говорили: все хорошо, никаких укрытий не надо, идите в номера. У них немножко информационная утопия - они рассказывают какие-то хорошие новости, и им не разрешено говорить, что что-то не так", - рассказала певица.

MamaRika с сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Известно, что в конце февраля артистка поехала в Дубай вместе с сыном и подругой.

Поездку планировали как короткий отдых, чтобы дать ребенку отдохнуть от постоянных воздушных тревог в Украине.

Однако вместо спокойного отпуска семья оказалась в ситуации, когда не могла быстро вернуться домой.

Возвращение в Украину затянулось более чем на неделю. На фоне обострения в регионе часть рейсов отменили, из-за чего многие туристы застряли в ОАЭ.

Среди них была и MamaRika с сыном Давидом. Дорога домой оказалась изнурительной и заняла несколько дней, ведь их маршрут пролегал через другие страны.

"Мы дома. Последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Чего стоит только дорога назад - три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля", - написала исполнительница.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Кроме трудностей с возвращением, во время вынужденного пребывания за границей артистка столкнулась еще и с проблемами со здоровьем.

Она и ее сын заболели кишечной инфекцией, из-за чего обращались за помощью к врачам.

Медики даже рассматривали вариант госпитализации, однако в итоге лечение проходило амбулаторно.

