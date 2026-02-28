ua en ru
"Догнали". MamaRika вместе с сыном застала взрывы в Дубае

Суббота 28 февраля 2026 17:41
"Догнали". MamaRika вместе с сыном застала взрывы в Дубае MamaRika рассказала о своем состоянии после взрывов в Дубае (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица MamaRika находилась в Дубае вместе с сыном в момент, когда в регионе прогремели взрывы на фоне противостояния между США, Израилем и Ираном.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

MamaRika рассказала о взрывах в Дубае

Еще недавно украинская певица радовала поклонников подробностями отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах с трехлетним сыном, как вдруг отпуск прервало обострение ситуации с безопасностью в стране.

Так, 28 февраля в Дубае прогремели взрывы. По данным местного Министерства обороны, страна подверглась атаке с применением иранских баллистических ракет. Впрочем, системы ПВО перехватили большую часть из них.

Артистка вышла на связь из отеля и сообщила поклонникам о своем состоянии. По ее словам, они хотели провести время в спокойствии, но взрывы настигли и здесь.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они настигли нас здесь. С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", - написала певица в сториз.

&quot;Догнали&quot;. MamaRika вместе с сыном застала взрывы в Дубае MamaRika о взрывах в ОАЭ (фото: instagram.com/mamarika_official)

36-летняя исполнительница находится в Дубае с сыном Давидом, который родился 2 августа 2021 года в браке с юмористом Сергеем Середой. Вместе с ними на отдых поехала и ее лучшая подруга с дочкой.

Муж MamaRika, который остался в Украине, тоже вышел на связь и эмоционально отреагировал на ситуацию.

&quot;Догнали&quot;. MamaRika вместе с сыном застала взрывы в ДубаеСергей Середа о взрывах в Дубае (фото: instagram.com/serega_sereda)

Детали обострения на Ближнем Востоке

Напомним, Израиль по согласованию с США нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы со стороны Тегерана.

В свою очередь Иран совершил ракетные атаки по объектам, связанным с США, в частности в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, где готовят решительный ответ.

На фоне обострения ситуации с безопасностью ряд авиакомпаний объявили об изменениях в полетной программе. Lufthansa отменила рейсы в Дубай и обратно в эти выходные, Wizz Air приостановила рейсы в обоих направлениях в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Аммана до 7 марта.

