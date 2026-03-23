ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Що найбільше здивувало MamaRika в Дубаї: співачка порівняла ОАЕ з Україною

18:45 23.03.2026 Пн
3 хв
Поїздка, яка мала бути відпочинком, обернулася для зірки зовсім іншим досвідом
aimg Іванна Пашкевич
MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Українська співачка MamaRika поділилася враженнями після вимушеного перебування в ОАЕ, куди вирушила на відпочинок незадовго до загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар знаменитості "Ранку у великому місті".

Чим відрізняються ОАЕ від Україна

Після повернення артистка зізналася, що найбільше її здивувала не лише сама напруга в регіоні, а й те, як у країні комунікують із людьми під час потенційної небезпеки.

За словами виконавиці, різниця між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами особливо відчувається в тому, як влада та персонал реагують на тривожні ситуації.

Якщо в Україні про загрози говорять прямо, то в Дубаї, як каже артистка, намагаються зберігати зовнішній спокій і не акцентувати на негативі.

MamaRika згадала епізод у готелі, коли відпочивальники намагалися з’ясувати, де можна сховатися у разі небезпеки.

"Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: все добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія - вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так", - розповіла співачка.

MamaRika із сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Відомо, що наприкінці лютого артистка поїхала до Дубая разом із сином і подругою.

Поїздку планували як короткий відпочинок, аби дати дитині перепочити від постійних повітряних тривог в Україні.

Проте замість спокійної відпустки родина опинилася в ситуації, коли не могла швидко повернутися додому.

Повернення до України затягнулося більш ніж на тиждень. На тлі загострення в регіоні частину рейсів скасували, через що багато туристів застрягли в ОАЕ.

Серед них була і MamaRika з сином Давидом. Дорога додому виявилася виснажливою і зайняла кілька днів, адже їхній маршрут пролягав через інші країни.

"Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за довгий час. Чого варта лише дорога назад - три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля", - написала виконавиця.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Окрім труднощів із поверненням, під час вимушеного перебування за кордоном артистка зіткнулася ще й із проблемами зі здоров’ям.

Вона та її син захворіли на кишкову інфекцію, через що зверталися по допомогу до лікарів.

Медики навіть розглядали варіант госпіталізації, однак зрештою лікування проходило амбулаторно.

Ще більше цікавого:

MamaRika заінтригувала словами про поповнення

під час вагітностіMamaRika розповіла про непростий діагноз

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
