MamaRika рассказала о непростом диагнозе во время беременности: "Мне сразу сказали, что есть угроза"

Украинская певица MamaRika откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время беременности первенцем. Вместе с мужем Сергеем Середой она воспитывает трехлетнего сына Давида, однако путь к материнству был у нее непростым.

С какими испытаниями пришлось столкнуться MamaRika, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Хочу быть мамой" в YouTube .

Еще на первых неделях беременности певица узнала, что может потерять ребенка. Ей поставили диагноз гематома хориона.

"Через две недели, когда можно делать первое УЗИ, когда там эта точка только появляется, мы пришли и уже сразу мне сказали, что есть угроза. Это гематома хориона, кажется, она так называется. Там была такая пустота, которая могла вытеснить эту мою точку... Давидича. Сразу сказали, что надо беречься: не пукать, не ходить, не бегать - ничего вообще нельзя", - вспомнила MamaRika.

MamaRika о непростой беременности (скриншот)

Затем у певицы начался ужасный токсикоз, в результате которого она постоянно чувствовала себя нехорошо. Тошнота была настолько сильной, что аж не хотелось жить. Иногда делали капельницы для облегчения состояния, но их действие длилось сутки.

"У меня полностью сорвало желудок, кишечник - все полностью. Я не могла ничего есть, у меня все выходило всеми возможными способами. Мало того, была страшная тошнота. Это был кошмар! Тошнота была такой, что у меня было впечатление, что я хочу умереть. Вообще, такое ощущение было, что я уже умерла, только глаза забыли закрыть", - поделилась звездная мама.

Самым жестким был первый триместр. Из-за угрозы потерять ребенка MamaRika должна была постоянно быть осторожной.

"Мне даже запретили, когда я хожу в туалет, сильно тужиться, потому что я могла даже в этот момент навредить. То есть нельзя было поднимать ничего, даже вставать с кровати нужно было осторожно", - рассказала она.

MamaRika беременна (фото: instagram.com/mamarika_official)

Второй триместр прошел легче, однако третий имел свои сложности.

"Это бандажи, потому что постоянно тянуло низ живота. Это кровотечения, которые периодически случались, когда я забывала, что мне нельзя работать, и работала", - рассказала звезда.

MamaRika рожала через кесарево сечение, поскольку имела проблемы со здоровьем. Она рада, что выбрала такой вариант.

"Потом, когда я уже родила, все эти хроники еще обострились. И мои врачи говорят: "Боже, как хорошо, что все же есть девушки, которые умеют слушать свое тело". Я думаю, что я бы не разгребла свое здоровье. Я и так его еле выгребла, а если бы я рожала своим путем... Потому что у меня реально были потом очень серьезные проблемы с кишечником, были полипы, мне их удаляли, операции и так далее", - поделилась опытом певица.

MamaRika в роддоме (фото: instagram.com/mamarika_official)

Напомним, MamaRika и Сергей Середа - одна из самых ярких пар украинского шоубизнеса. Они вместе более 10 лет. Поженились в 2020 году, а в следующем году стали родителями. В прошлом году певица рассказывала о кризисе в отношениях, однако со временем супругам удалось преодолеть трудности. Они ходили к психологу, добавили романтики в жизнь и проводили больше времени вместе как пара, а не только родители.

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