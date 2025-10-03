ua en ru
"Шахтер" выиграл, "Динамо" проиграло: как изменилась позиция Украины в таблице УЕФА

Пятница 03 октября 2025 00:33
"Шахтер" выиграл, "Динамо" проиграло: как изменилась позиция Украины в таблице УЕФА Украина в таблице коэффициентов УЕФА 2025/26 после стартов еврокубков (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские клубы провели стартовые матчи на групповом этапе еврокубков сезона-2025/26. После смешанных результатов недели ассоциация Украины изменила позицию в рейтинге УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА,

Как выступили украинские клубы.

Киевское "Динамо" не сумело сотворить сенсацию в поединке против английского "Кристал Пэлас", представитель АПЛ уверенно переиграл украинцев.

Зато "Шахтер" выполнил задачу-минимум, одолев шотландский "Абердин".

"Горняки" считаются одним из фаворитов Лиги конференций, и соперник, который проваливает сезон в чемпионате Шотландии, не смог им противостоять.

Благодаря этим результатам Украина получила лишь 0,5 балла из возможного 1.

Как сыграли конкуренты Украины

  • Сербия: "Црвена Звезда" потеряла очки в матче с "Порту" - 0 баллов.
  • Венгрия: "Ференцварош" победил "Гент" - 0,5 балла.
  • Словакия: "Слован" уступил "Страсбуру" - 0 баллов.
  • Румыния: поражения "Стяуа" от "Янг Бойз" и "Университати Крайова" от "Ракува" - 0 баллов.
  • Словения: "Целье" одолело греческий АЕК - 0,5 балла.
  • Азербайджан: "Карабах" переиграл "Копенгаген" в Лиге чемпионов - 0,5 балла.
  • Болгария: "Лудогорец" проиграл "Бетису" - 0 баллов.
  • Хорватия: "Динамо Загреб" обыграло "Маккаби Тель-Авив", тогда как "Риека" уступила "Ноа" - 0,5 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА после недели

  1. Хорватия - 23,625

  2. Румыния - 23,250

  3. Венгрия - 23,125

  4. Сербия - 22,375

  5. Азербайджан - 22,000

  6. Словакия - 21,375

  7. Словения - 21,218

  8. Украина - 20,850

  9. Болгария - 19,125

  10. Россия - 18,299

Украина начинала сезон на 28-й позиции и временно обошла Россию, однако после двух провальных недель снова оказалась на 28-м месте, уступив Азербайджану.

Что дальше

Следующие матчи Лиги конференций украинские клубы проведут после международной паузы.

23 октября "Динамо" встретится на выезде с турецким "Самсунспором", а "Шахтер" в Кракове примет польскую "Легию".

Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.

Кроме того, читайте, какие шансы прогнозируют аналитики украинским клубам в Лиге конференций.

Динамо Украина УЕФА Шахтер Футбол
