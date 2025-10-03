"Шахтер" выиграл, "Динамо" проиграло: как изменилась позиция Украины в таблице УЕФА
Украинские клубы провели стартовые матчи на групповом этапе еврокубков сезона-2025/26. После смешанных результатов недели ассоциация Украины изменила позицию в рейтинге УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА,
Как выступили украинские клубы.
Киевское "Динамо" не сумело сотворить сенсацию в поединке против английского "Кристал Пэлас", представитель АПЛ уверенно переиграл украинцев.
Зато "Шахтер" выполнил задачу-минимум, одолев шотландский "Абердин".
"Горняки" считаются одним из фаворитов Лиги конференций, и соперник, который проваливает сезон в чемпионате Шотландии, не смог им противостоять.
Благодаря этим результатам Украина получила лишь 0,5 балла из возможного 1.
Как сыграли конкуренты Украины
- Сербия: "Црвена Звезда" потеряла очки в матче с "Порту" - 0 баллов.
- Венгрия: "Ференцварош" победил "Гент" - 0,5 балла.
- Словакия: "Слован" уступил "Страсбуру" - 0 баллов.
- Румыния: поражения "Стяуа" от "Янг Бойз" и "Университати Крайова" от "Ракува" - 0 баллов.
- Словения: "Целье" одолело греческий АЕК - 0,5 балла.
- Азербайджан: "Карабах" переиграл "Копенгаген" в Лиге чемпионов - 0,5 балла.
- Болгария: "Лудогорец" проиграл "Бетису" - 0 баллов.
- Хорватия: "Динамо Загреб" обыграло "Маккаби Тель-Авив", тогда как "Риека" уступила "Ноа" - 0,5 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА после недели
Хорватия - 23,625
Румыния - 23,250
Венгрия - 23,125
Сербия - 22,375
Азербайджан - 22,000
Словакия - 21,375
Словения - 21,218
Украина - 20,850
Болгария - 19,125
Россия - 18,299
Украина начинала сезон на 28-й позиции и временно обошла Россию, однако после двух провальных недель снова оказалась на 28-м месте, уступив Азербайджану.
Что дальше
Следующие матчи Лиги конференций украинские клубы проведут после международной паузы.
23 октября "Динамо" встретится на выезде с турецким "Самсунспором", а "Шахтер" в Кракове примет польскую "Легию".
Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.
Кроме того, читайте, какие шансы прогнозируют аналитики украинским клубам в Лиге конференций.