"Шахтер" выиграл, "Динамо" проиграло: как изменилась позиция Украины в таблице УЕФА

Украинские клубы провели стартовые матчи на групповом этапе еврокубков сезона-2025/26. После смешанных результатов недели ассоциация Украины изменила позицию в рейтинге УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА,

Как выступили украинские клубы.

Киевское "Динамо" не сумело сотворить сенсацию в поединке против английского "Кристал Пэлас", представитель АПЛ уверенно переиграл украинцев.

Зато "Шахтер" выполнил задачу-минимум, одолев шотландский "Абердин".

"Горняки" считаются одним из фаворитов Лиги конференций, и соперник, который проваливает сезон в чемпионате Шотландии, не смог им противостоять.

Благодаря этим результатам Украина получила лишь 0,5 балла из возможного 1.

Как сыграли конкуренты Украины

Сербия : "Црвена Звезда" потеряла очки в матче с "Порту" - 0 баллов.

: "Црвена Звезда" потеряла очки в матче с "Порту" - 0 баллов. Венгрия : "Ференцварош" победил "Гент" - 0,5 балла.

: "Ференцварош" победил "Гент" - 0,5 балла. Словакия : "Слован" уступил "Страсбуру" - 0 баллов.

: "Слован" уступил "Страсбуру" - 0 баллов. Румыния : поражения "Стяуа" от "Янг Бойз" и "Университати Крайова" от "Ракува" - 0 баллов.

: поражения "Стяуа" от "Янг Бойз" и "Университати Крайова" от "Ракува" - 0 баллов. Словения : "Целье" одолело греческий АЕК - 0,5 балла.

: "Целье" одолело греческий АЕК - 0,5 балла. Азербайджан : "Карабах" переиграл "Копенгаген" в Лиге чемпионов - 0,5 балла.

: "Карабах" переиграл "Копенгаген" в Лиге чемпионов - 0,5 балла. Болгария : "Лудогорец" проиграл "Бетису" - 0 баллов.

: "Лудогорец" проиграл "Бетису" - 0 баллов. Хорватия: "Динамо Загреб" обыграло "Маккаби Тель-Авив", тогда как "Риека" уступила "Ноа" - 0,5 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА после недели

Хорватия - 23,625 Румыния - 23,250 Венгрия - 23,125 Сербия - 22,375 Азербайджан - 22,000 Словакия - 21,375 Словения - 21,218 Украина - 20,850 Болгария - 19,125 Россия - 18,299

Украина начинала сезон на 28-й позиции и временно обошла Россию, однако после двух провальных недель снова оказалась на 28-м месте, уступив Азербайджану.

Что дальше

Следующие матчи Лиги конференций украинские клубы проведут после международной паузы.

23 октября "Динамо" встретится на выезде с турецким "Самсунспором", а "Шахтер" в Кракове примет польскую "Легию".