Киевляне без шансов: "Кристал Пэлас" обыграл "Динамо" в первом матче Лиги конференций

Четверг 02 октября 2025 21:43
Киевское "Динамо" проиграли стартовый матч основного раунда Лиги конференций-2025/26.
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" проиграли стартовый матч основного раунда Лиги конференций-2025/26. В польском Люблине подопечные Алексея Шовковского уступили английскому "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как разворачивалась игра

Первая опасная атака англичан произошла уже на 18-й минуте: Борна Соса выполнил прострел в штрафную площадь, но голкипер "Динамо" Руслан Нещерет вовремя перехватил мяч.

Первый гол забил Даниэль Муньос на 31-й минуте - украинская команда в этот момент играла в меньшинстве из-за травмы Тараса Михавко, который так и не смог вернуться на поле.

На 33-й минуте киевляне произвели замену: Назар Волошин вышел вместо травмированного Тараса Михавко.

На 45-й минуте Борна Соса имел шанс удвоить счет, но его удар прошел прямо в руки Нещерета.

Во втором тайме Николай Шапаренко пробил в створ ворот "Пэлас" на 54-й минуте, но мяч пролетел мимо стойки.

Эдди Нкетиа оформил гол на 56-й минуте, однако его взятие ворот было отменено из-за офсайда. Через две минуты англичанин повторил попытку - и на этот раз мяч пересек линию ворот, установив счет 2:0. VAR проверил моменты возможного офсайда, однако оба гола остались действительными.

Далее "Динамо" провело двойную замену: Пихаленок и Огундана заменили Яцика и Ярмоленко. "Кристал Пэлас" также сделал замены, включая выход Нкетиа, который и забил голы.

Борна Соса получил желтую карточку на 74-й минуте, а через две минуты был удален после второго предупреждения за грубый подкат против Александра Тымчика.

На 81-й минуте Динамо обновило состав: Александр Караваев и Владислав Бленуце заменили Александра Тымчика и Шапаренко.

Формат Лиги конференций-2025/26

В этом сезоне основная стадия турнира расширена до 36 команд и проходит в формате единой лиги. Каждая команда проведет по шесть матчей - три дома и три на выезде.

Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала, команды на 9-24 местах сыграют стыковые поединки, последние 12 клубов оставят еврокубки.

Соперниками "Динамо", кроме "Кристал Пэлас", будут: турецкий "Самсунспор", боснийский "Зрински", кипрская "Омония", итальянская "Фиорентина" и армянский "Ноа".

Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.

Также читайте об удачном дебюте юного украинского вратаря в мадридском "Реале".

