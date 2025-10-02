ua en ru
"Шахтер" вырвал победу в матче с "Абердином": как "горняки" стартовали в Лиге конференций

Четверг 02 октября 2025 23:55
UA EN RU
"Шахтер" вырвал победу в матче с "Абердином": как "горняки" стартовали в Лиге конференций ФК "Шахтер" одержал победу над "Абердином" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" одержал победу над шотландским "Абердином" в матче Лиги конференций. Украинская команда уверенно отыгралась после пропущенного пенальти и смогла удержать преимущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

"Шахтер" вырвал победу у "Абердина": ход игры

Поединок сложился для украинского клуба непросто. Уже на 8-й минуте хозяева вышли вперед после пенальти, который реализовал Йеспер Карлссон.

Однако еще до перерыва Егор Назарина после стандарта сравнял счет, оформив дебютный гол "горняков" в этом еврокубке.

Во втором тайме наша команда значительно прибавила. На 54-й минуте Марлон Гомес выполнил точную подачу на Педро Энрике, который ударом головой вывел "горняков" вперед.

А уже через несколько минут сам Марлон отметился вторым ассистом - на этот раз на Педриньо, который сделал счет 3:1.

"Абердин" ответил на 69-й минуте благодаря голу Ники Девлина, который сократил отставание до минимума.

Однако на большее хозяев не хватило - оборона "Шахтера" во главе с Дмитрием Ризныком выдержала давление соперника в конце встречи.

Решающим стал вклад Марлона Гомеса, который дважды ассистировал партнерам и фактически организовал победу "горняков".

Его смена позиций с Педриньо позволила команде найти свободное пространство и создавать голевые моменты.

Несмотря на предматчевые прогнозы, "Абердин" продемонстрировал интенсивность и оказал серьезное сопротивление. Однако дисциплина в защите и грамотные замены помогли "Шахтеру" удержать преимущество.

Турнирное значение

Победа позволила "Шахтеру" стартовать с трех очков в группе и добавить важные баллы в таблицу коэффициентов УЕФА, что имеет значение для будущих еврокубковых сезонов.

Следующий матч "горняков" в Лиге конференций состоится 23 октября против польской "Легии". Начало игры в 19:45.

Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

Кроме того, узнайте, какие шансы прогнозируют аналитики украинским клубам в Лиге конференций.

Шахтер Футбол
