Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фото

Четверг 01 января 2026 12:11
UA EN RU
Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фото Сергей Танчинец с женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец официально сообщил об изменениях в личной жизни - музыкант женился на своей возлюбленной Юлиане Корецкой, которая работает пиарщицей коллектива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Публикацию Танчинец приурочил ко дню рождения избранницы, обратившись к ней уже под новой фамилией - Юлиана Танчинец.

Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фотоСергей Танчинец и Юлиана Корецкая (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Таким образом певец фактически подтвердил слухи о втором браке, которые появились еще осенью 2025 года.

Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фотоСергей Танчинец и Юлиана Корецкая (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Тогда СМИ обратили внимание на то, что артист начал появляться на публике с обручальным кольцом.

В заметке Сергей опубликовал свадебные фотографии. На фото он позирует в классическом черном костюме с бабочкой, тогда как его жена предстала в белом мини-платье с фатой и свадебным букетом.

"С днем рождения, моя Юлиано Танчинец. Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, любовь, заботу и принятие", - написал музыкант, обращаясь к жене.

Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фотоСергей Танчинец и Юлиана Корецкая (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Пара пока не раскрывает деталей церемонии и точной даты свадьбы.

Известно, что в сентябре 2023 года Танчинец сообщил о разводе со своей первой женой Анной Стефанской.

Супруги состояли в браке с 30 сентября 2008 года и воспитывают двоих детей - дочь Анастасию, которая родилась в 2009 году, и сына Лукьяна, 2018 года рождения.

Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фотоСергей Танчинец с экс-женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Роман с Юлианой Корецкой артист долгое время не афишировал. По информации СМИ, их отношения начались во время работы над клипом на песню "Дим", премьера которого состоялась летом 2023 года.

Съемки проходили как в Киеве, так и в Португалии. Уже весной 2024 года пара публично подтвердила, что находится в романтических отношениях.

