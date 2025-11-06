Женился? Лидер группы "Без Обмежень" засветил обручальное кольцо (фото)
Фронтмен популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заинтриговал поклонников появлением с обручальным кольцом на руке, тем самым подогрев слухи о тайной свадьбе.
Что известно о тайной свадьбе пары, узнайте в материале РБК-Украина.
Сергей Танчинец тайно женился?
На днях Юлиана опубликовала несколько кадров с артистом. Так, она засветила на снимках золотое обручальное кольцо на руке Сергея.
На кадрах он позирует в яркой оранжевой толстовке, держа на руках кота.
Музыкант улыбается, а на его безымянном пальце хорошо видно кольцо, что лишь подстегнуло слухи о новом семейном статусе.
Сама пара пока слухи о тайной свадьбе пока не комментировала.
Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо (скриншот Instagram)
Что известно об отношениях фронтмена "Без Обмежень"
Об отношениях пары стало известно в мае этого года, а в июле они обручились. Тогда Сергей сделал предложение любимой в живописных Карпатах.
До этого Танчинец более 15 лет был женат. От бывшей жены Анны у него есть двое детей - дочь Анастасия и сын Лукьян. В сентябре 2023 года пара официально объявила о разводе.
Ранее музыкант уже рассказывал о планах жениться на возлюбленной. Он признался, что о событии объявит уже после церемонии.
"Я мог бы сказать, что это будет после победы. Но, к сожалению, это, видимо, еще не скоро. Поэтому мы найдем момент в плотном графике концертов, поженимся и тогда сообщим", - сказал исполнитель.
Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/yuliana_koretska)
Кстати, в сети ходили слухи, что роман между Сергеем и Юлианой мог начаться еще когда он находился в браке. Однако сама пиарщица опровергла подобные упреки, отметив, что их история любви началась "через длительное время после развода".
При написании материала были использованы следующие источники: Instargam-аккаунты Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой, YouTube M1.