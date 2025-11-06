ua en ru
Женился? Лидер группы "Без Обмежень" засветил обручальное кольцо (фото)

Четверг 06 ноября 2025 16:11
Женился? Лидер группы "Без Обмежень" засветил обручальное кольцо (фото) Сергей Танчинец намекнул на перемены в личной жизни (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Фронтмен популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заинтриговал поклонников появлением с обручальным кольцом на руке, тем самым подогрев слухи о тайной свадьбе.

Что известно о тайной свадьбе пары, узнайте в материале РБК-Украина.

Сергей Танчинец тайно женился?

На днях Юлиана опубликовала несколько кадров с артистом. Так, она засветила на снимках золотое обручальное кольцо на руке Сергея.

На кадрах он позирует в яркой оранжевой толстовке, держа на руках кота.

Музыкант улыбается, а на его безымянном пальце хорошо видно кольцо, что лишь подстегнуло слухи о новом семейном статусе.

Сама пара пока слухи о тайной свадьбе пока не комментировала.

Женился? Лидер группы &quot;Без Обмежень&quot; засветил обручальное кольцо (фото)Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо (скриншот Instagram)

Что известно об отношениях фронтмена "Без Обмежень"

Об отношениях пары стало известно в мае этого года, а в июле они обручились. Тогда Сергей сделал предложение любимой в живописных Карпатах.

До этого Танчинец более 15 лет был женат. От бывшей жены Анны у него есть двое детей - дочь Анастасия и сын Лукьян. В сентябре 2023 года пара официально объявила о разводе.

Ранее музыкант уже рассказывал о планах жениться на возлюбленной. Он признался, что о событии объявит уже после церемонии.

"Я мог бы сказать, что это будет после победы. Но, к сожалению, это, видимо, еще не скоро. Поэтому мы найдем момент в плотном графике концертов, поженимся и тогда сообщим", - сказал исполнитель.

Женился? Лидер группы &quot;Без Обмежень&quot; засветил обручальное кольцо (фото)Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

Кстати, в сети ходили слухи, что роман между Сергеем и Юлианой мог начаться еще когда он находился в браке. Однако сама пиарщица опровергла подобные упреки, отметив, что их история любви началась "через длительное время после развода".

При написании материала были использованы следующие источники: Instargam-аккаунты Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой, YouTube M1.

Читайте РБК-Украина в Google News
