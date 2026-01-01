Сергій Танчинець одружився вдруге і показав весільні фото

Фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець офіційно повідомив про зміни в особистому житті - музикант одружився зі своєю коханою Юліаною Корецькою, яка працює піарницею колективу.

Публікацію Танчинець приурочив до дня народження обраниці, звернувшись до неї вже під новим прізвищем - Юліана Танчинець.

Таким чином співак фактично підтвердив чутки про другий шлюб, які з’явилися ще восени 2025 року.

Тоді ЗМІ звернули увагу на те, що артист почав з’являтися на публіці з обручкою.

У дописі Сергій опублікував весільні світлини. На фото він позує у класичному чорному костюмі з метеликом, тоді як його дружина постала у білій мінісукні з фатою та весільним букетом.

"З днем народження, моя Юліано Танчинець. Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, любов, турботу та прийняття", - написав музикант, звертаючись до дружини.

Пара поки не розкриває деталей церемонії та точної дати весілля.

Відомо, що у вересні 2023 року Танчинець повідомив про розлучення зі своєю першою дружиною Ганна Стефанська.

Подружжя перебувало у шлюбі з 30 вересня 2008 року та виховує двох дітей - доньку Анастасію, яка народилася у 2009 році, та сина Лук’яна, 2018 року народження.

Роман із Юліаною Корецькою артист тривалий час не афішував. За інформацією ЗМІ, їхні стосунки розпочалися під час роботи над кліпом на пісню "Дим", прем’єра якого відбулася влітку 2023 року.

Зйомки проходили як у Києві, так і в Португалії. Уже навесні 2024 року пара публічно підтвердила, що перебуває у романтичних стосунках.