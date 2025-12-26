"С пополнением нас!" MELOVIN после помолвки с военным удивил новостью

Певец MELOVIN порадовал фанов радостной новостью. После помолвки со своим возлюбленным, военным парамедиком Петром Злотей, он и его избранник решились на серьезный шаг.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение MELOVIN с его страницы на Facebook .

Какой новостью поделился певец

Оказалось, что Меловин и его возлюбленный решили завести песика. Для маленького пушистика уже даже выбрали необычное имя.

"С пополнением нас! Это Той-пудель, зовут Мирра! Что такое мирра? Смола: Камедистая смола, вытекающая из коры деревьев Commiphora myrrha, имеет горьковато-пряный вкус. Растение: Высокое дерево рода Коммифора, произрастающее в Африке и Аравии. Аромат: Теплый, бальзамический, с нотами лакрицы и амбры, используется как базовая нота в духах. Является одним из библейских даров для младенца Христа", - пояснил MELOVIN.

Меловин показал свою собаку (скриншот)

Сейчас артист отправился в горы вместе с женихом вместе с женихом. И Мирра едет с ними.

Что известно о помолвке Меловина

Напомним, в ноябре певец объявил о помолвке с парамедиком ВСУ. Злотя сделал Мелу предложение на Майдане, с огромным букетом роз и эффектным обручальным кольцом. Артист сказал "да".

MELOVIN и его жених (коллаж: РБК-Украина)

"О Пете: служит добровольцем с начала полномасштабного вторжения. Спас более тысячи человек. Вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, Запорожское направление. Сейчас занимает должность парамедика Вооруженных сил Украины", - рассказал артист о своем избраннике.