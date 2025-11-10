Сачко взлетел после сенсаций, Алькарас вернул себе лидерство: обновленный рейтинг теннисистов

Испанец Карлос Алькарас вернул себе лидерство в мировом теннисе. Украинец Виталий Сачко очень удачно выступил на прошлой неделе, что сразу сказалось на его рейтинге.

Об изменениях в мировой табели о рангах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) .

Главная сенсация недели

28-летний Сачко впервые в карьере дошел до полуфинала турнира серии ATP 250 во французском Меце. На пути к этой стадии он одержал три победы в основной сетке, что стало для него дебютным успехом на уровне основных турниров ATP.

Благодаря этому выступлению Сачко поднялся сразу на 58 позиций в рейтинге и теперь занимает 164-е место в мире. Ранее он имел в своем активе лишь шесть матчей на турнирах ATP, в которых не одерживал побед.

Другие украинцы в рейтинге

Вторым номером украинского мужского тенниса впервые стал 21-летний Вячеслав Белинский, который занимает 380-ю позицию, немного опережая Олега Приходько (381-е место).

А Вадим Урсу после победы на турнире ATP M15 в Шарм-эль-Шейхе поднялся сразу на 53 позиции - до 451-го места.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

164 (222). Виталий Сачко

380 (378). Вячеслав Белинский

381 (376). Олег Приходько

451 (504). Вадим Урсу

457 (457). Владислав Орлов

468 (469). Эрик Ваншельбойм

473 (477). Алексей Крутых

502 (491). Александр Овчаренко

579 (578). Юрий Джавакян

710 (700). Георгий Кравченко

Алькарас снова первый

Перед стартом Итогового турнира-2025 произошло изменение на вершине рейтинга. Испанец Карлос Алькарас опередил итальянца Янника Синнера, вернув себе титул первой ракетки мира.

Синнер не смог удержать преимущество в 250 очков, которое имел над соперником на прошлой неделе. Преимущество Алькараса сейчас составляет более 1000 баллов, что обеспечивает ему комфортное лидерство перед заключительными матчами сезона.

Тор-10 рейтинга АТР