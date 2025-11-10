ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сачко взлетел после сенсаций, Алькарас вернул себе лидерство: обновленный рейтинг теннисистов

Понедельник 10 ноября 2025 13:38
UA EN RU
Сачко взлетел после сенсаций, Алькарас вернул себе лидерство: обновленный рейтинг теннисистов Фото: Виталий Сачко (instagram.com/czechopen)
Автор: Андрей Костенко

Испанец Карлос Алькарас вернул себе лидерство в мировом теннисе. Украинец Виталий Сачко очень удачно выступил на прошлой неделе, что сразу сказалось на его рейтинге.

Об изменениях в мировой табели о рангах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Главная сенсация недели

28-летний Сачко впервые в карьере дошел до полуфинала турнира серии ATP 250 во французском Меце. На пути к этой стадии он одержал три победы в основной сетке, что стало для него дебютным успехом на уровне основных турниров ATP.

Благодаря этому выступлению Сачко поднялся сразу на 58 позиций в рейтинге и теперь занимает 164-е место в мире. Ранее он имел в своем активе лишь шесть матчей на турнирах ATP, в которых не одерживал побед.

Другие украинцы в рейтинге

Вторым номером украинского мужского тенниса впервые стал 21-летний Вячеслав Белинский, который занимает 380-ю позицию, немного опережая Олега Приходько (381-е место).

А Вадим Урсу после победы на турнире ATP M15 в Шарм-эль-Шейхе поднялся сразу на 53 позиции - до 451-го места.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

  • 164 (222). Виталий Сачко
  • 380 (378). Вячеслав Белинский
  • 381 (376). Олег Приходько
  • 451 (504). Вадим Урсу
  • 457 (457). Владислав Орлов
  • 468 (469). Эрик Ваншельбойм
  • 473 (477). Алексей Крутых
  • 502 (491). Александр Овчаренко
  • 579 (578). Юрий Джавакян
  • 710 (700). Георгий Кравченко

Сачко взлетел после сенсаций, Алькарас вернул себе лидерство: обновленный рейтинг теннисистов

Алькарас снова первый

Перед стартом Итогового турнира-2025 произошло изменение на вершине рейтинга. Испанец Карлос Алькарас опередил итальянца Янника Синнера, вернув себе титул первой ракетки мира.

Синнер не смог удержать преимущество в 250 очков, которое имел над соперником на прошлой неделе. Преимущество Алькараса сейчас составляет более 1000 баллов, что обеспечивает ему комфортное лидерство перед заключительными матчами сезона.

Тор-10 рейтинга АТР

  1. (2). Карлос Алькарас (Испания)
  2. (1). Янник Синнер (Италия)
  3. (3). Александер Зверев (Германия)
  4. (5). Новак Джокович (Сербия)
  5. (6). Бен Шелтон (США)
  6. (4). Тейлор Фритц (США)
  7. (7). Алекс де Минор (Австралия)
  8. (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  9. (9). Лоренцо Музетти (Италия)
  10. (11). Джек Дрейпер (Великобритания)

Ранее мы сообщили о знаковом изменении в рейтинге украинских теннисисток.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа