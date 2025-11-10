Сачко злетів після сенсацій, Алькарас повернув собі лідерство: оновлений рейтинг тенісистів
Іспанець Карлос Алькарас повернув собі лідерство в світовому тенісі. Українець Віталій Сачко дуже вдало виступив на минулому тижні, що одразу позначилось на його рейтингу.
Про зміни в світовій табелі про ранги розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).
Головна сенсація тижня
28-річний Сачко вперше в кар'єрі дійшов до півфіналу турніру серії ATP 250 у французькому Меці. На шляху до цієї стадії він здобув три перемоги в основній сітці, що стало для нього дебютним успіхом на рівні основних турнірів ATP.
Завдяки цьому виступу Сачко піднявся одразу на 58 позицій у рейтингу й тепер посідає 164-те місце у світі. Раніше він мав у своєму активі лише шість матчів на турнірах ATP, у яких не здобував перемог.
Інші українці в рейтингу
Другим номером українського чоловічого тенісу вперше став 21-річний В'ячеслав Бєлінський, який посідає 380-ту позицію, трохи випереджаючи Олега Приходька (381-ше місце).
А Вадим Урсу після перемоги на турнірі ATP M15 у Шарм-ель-Шейху піднявся одразу на 53 позиції – до 451-го місця.
Топ-10 українців у рейтингу АТР
- 164 (222). Віталій Сачко
- 380 (378). В'ячеслав Бєлінський
- 381 (376). Олег Приходько
- 451 (504). Вадим Урсу
- 457 (457). Владислав Орлов
- 468 (469). Ерік Ваншельбойм
- 473 (477). Олексій Крутих
- 502 (491). Олександр Овчаренко
- 579 (578). Юрій Джавакян
- 710 (700). Георгій Кравченко
Алькарас знову перший
Перед стартом Підсумкового турніру-2025 відбулася зміна на вершині рейтингу. Іспанець Карлос Алькарас випередив італійця Янніка Сіннера, повернувши собі титул першої ракетки світу.
Сіннер не зміг втримати перевагу у 250 очок, яку мав над суперником минулого тижня. Перевага Алькараса наразі становить понад 1000 балів, що забезпечує йому комфортне лідерство перед завершальними матчами сезону.
Тор-10 рейтингу АТР
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія)
- (1). Яннік Сіннер (Італія)
- (3). Александер Звєрєв (Німеччина)
- (5). Новак Джоковіч (Сербія)
- (6). Бен Шелтон (США)
- (4). Тейлор Фрітц (США)
- (7). Алекс де Мінор (Австралія)
- (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
- (9). Лоренцо Музетті (Італія)
- (11). Джек Дрейпер (Велика Британія)
