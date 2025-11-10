Стремительный прогресс Олейниковой и смена в топ-10: рейтинг WTA после Итогового турнира
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые мировые рейтинги по итогам соревнований, состоявшихся с 3 по 9 ноября. Главным событием недели стал Итоговый турнир-2025.
Что изменилось в топ-10
Победа в WTA Finals 2025 позволила Елене Рыбакиной подняться с 6-го на 5-е место в рейтинге. Теннисистка из Казахстана потеснила американку Джессику Пегулу. Это - единственное изменение в топ-10.
Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, на втором и третьем местах - Ига Свентек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.
Топ-10 мирового рейтинга
- (1). Арина Соболенко
- (2). Ига Свентек (Польша)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анисимова (США)
- (6). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (5). Джессика Пегула (США)
- (7). Мэдисон Киз (США)
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (9). Мирра Андреева
- (10). Екатерина Александрова
Олейникова на пороге первой сотни
А вот в отечественном сегменте рейтинга произошло знаковое событие. Александра Олейникова благодаря победе на турнире WTA 125 в аргентинском Тукумане опередила Юлию Стародубцеву и стала четвертой ракеткой Украины.
Более того, поднявшись на 23 ступеньки она приблизилась к мировому топ-100. Сейчас Александра 109-я в мире - это ее личный рекорд.
Другие украинки из топа остались без изменений. Элина Свитолина сохранила 14-ю позицию, Марта Костюк - 26-ю, Даяна Ястремская - 27-ю.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
- 14 (14). Элина Свитолина
- 26 (26). Марта Костюк
- 27 (27). Даяна Ястремская
- 109 (132). Александра Олейникова
- 116 (115). Юлия Стародубцева
- 157 (159). Ангелина Калинина
- 158 (150). Дарья Снигур
- 273 (272). Анастасия Соболева
- 312 (316). Вероника Подрез
- 350 (352). Валерия Страхова
