Стремительный прогресс Олейниковой и смена в топ-10: рейтинг WTA после Итогового турнира

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые мировые рейтинги по итогам соревнований, состоявшихся с 3 по 9 ноября. Главным событием недели стал Итоговый турнир-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Что изменилось в топ-10

Победа в WTA Finals 2025 позволила Елене Рыбакиной подняться с 6-го на 5-е место в рейтинге. Теннисистка из Казахстана потеснила американку Джессику Пегулу. Это - единственное изменение в топ-10.

Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, на втором и третьем местах - Ига Свентек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.

Топ-10 мирового рейтинга

(1). Арина Соболенко (2). Ига Свентек (Польша) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анисимова (США) (6). Елена Рыбакина (Казахстан) (5). Джессика Пегула (США) (7). Мэдисон Киз (США) (8). Жасмин Паолини (Италия) (9). Мирра Андреева (10). Екатерина Александрова

Олейникова на пороге первой сотни

А вот в отечественном сегменте рейтинга произошло знаковое событие. Александра Олейникова благодаря победе на турнире WTA 125 в аргентинском Тукумане опередила Юлию Стародубцеву и стала четвертой ракеткой Украины.

Более того, поднявшись на 23 ступеньки она приблизилась к мировому топ-100. Сейчас Александра 109-я в мире - это ее личный рекорд.

Другие украинки из топа остались без изменений. Элина Свитолина сохранила 14-ю позицию, Марта Костюк - 26-ю, Даяна Ястремская - 27-ю.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA