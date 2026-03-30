ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Российский артист цинично украл песню DREVO: в команде украинского певца уже отреагировали

19:30 30.03.2026 Пн
3 мин
Представители исполнителя ожидают, что спорную композицию уберут с платформ
aimg Иванна Пашкевич
DREVO (фото: instagram.com/drevo_official)

Украинский артист DREVO стал жертвой вероятного плагиата со стороны российского исполнителя. В его команде утверждают, что песня "Потанцуй со мной" российского артиста R. Riccardo является полностью украденной из трека "Енкарапіста".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление команды артиста.

Больше интересного: DREVO сделал предложение любимой

Россияне обокрали DREVO

В менеджменте DREVO отмечают, что в новом релизе российского певца якобы использована украинская композиция от первой до последней ноты.

Именно поэтому команда исполнителя уже начала реагировать на ситуацию.

Продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United подали жалобу дистрибьюторам.

По их словам, спорный трек в ближайшее время должны удалить со всех платформ.

В команде артиста также обратили внимание на то, что правовая изоляция России, по их мнению, создает ощущение безнаказанности в вопросах интеллектуальной собственности.

В то же время там заверили, что не намерены оставлять эту историю без вмешательства.

Ситуацию прокомментировал основатель лейбла Sound United и продюсер артиста Михаил Шиян.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим", - прокомментировал ситуацию продюсер.

"На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму", - добавил он.

Что известно о DREVO

DREVO родом из города Вараш, что в Ровенской области. Интерес к музыке у него появился еще в юности: в 17 лет он начал играть на гитаре и создавать собственные композиции.

Впервые об артисте заговорили после его попытки попасть в национальный отбор на "Евровидение" в 2023 году.

Тогда Максиму не удалось пройти в шортлист, однако именно тогда на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.

Уже через год исполнитель выступил в финале Нацотбора с песней "Endless chain", где занял девятое место.

Наибольший успех пришел к DREVO в 2025 году, когда он выпустил трек "Смарагдове небо".

Песня быстро стала популярной в соцсетях, завирусилась и поднялась на вершины музыкальных чартов.

О своей личной жизни артист почти не рассказывает. Впрочем, ранее он делился, что знает свою возлюбленную уже много лет, ведь они оба родом из одного города.

Вас также может заинтересовать:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса
Новости
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны