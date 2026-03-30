Российский артист цинично украл песню DREVO: в команде украинского певца уже отреагировали

Украинский артист DREVO стал жертвой вероятного плагиата со стороны российского исполнителя. В его команде утверждают, что песня "Потанцуй со мной" российского артиста R. Riccardo является полностью украденной из трека "Енкарапіста".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление команды артиста.

Россияне обокрали DREVO

В менеджменте DREVO отмечают, что в новом релизе российского певца якобы использована украинская композиция от первой до последней ноты.

Именно поэтому команда исполнителя уже начала реагировать на ситуацию.

Продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United подали жалобу дистрибьюторам.

По их словам, спорный трек в ближайшее время должны удалить со всех платформ.

В команде артиста также обратили внимание на то, что правовая изоляция России, по их мнению, создает ощущение безнаказанности в вопросах интеллектуальной собственности.

В то же время там заверили, что не намерены оставлять эту историю без вмешательства.

Ситуацию прокомментировал основатель лейбла Sound United и продюсер артиста Михаил Шиян.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим", - прокомментировал ситуацию продюсер.

"На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму", - добавил он.

Что известно о DREVO

DREVO родом из города Вараш, что в Ровенской области. Интерес к музыке у него появился еще в юности: в 17 лет он начал играть на гитаре и создавать собственные композиции.

Впервые об артисте заговорили после его попытки попасть в национальный отбор на "Евровидение" в 2023 году.

Тогда Максиму не удалось пройти в шортлист, однако именно тогда на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.

Уже через год исполнитель выступил в финале Нацотбора с песней "Endless chain", где занял девятое место.

Наибольший успех пришел к DREVO в 2025 году, когда он выпустил трек "Смарагдове небо".

Песня быстро стала популярной в соцсетях, завирусилась и поднялась на вершины музыкальных чартов.

О своей личной жизни артист почти не рассказывает. Впрочем, ранее он делился, что знает свою возлюбленную уже много лет, ведь они оба родом из одного города.