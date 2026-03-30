Російський артист цинічно вкрав пісню DREVO: у команді українського співака вже відреагували

19:30 30.03.2026 Пн
3 хв
Представники виконавця очікують, що спірну композицію приберуть із платформ
aimg Іванна Пашкевич
Російський артист цинічно вкрав пісню DREVO: у команді українського співака вже відреагували DREVO (фото: instagram.com/drevo_official)

Український артист DREVO став жертвою ймовірного плагіату з боку російського виконавця. У його команді стверджують, що пісня "Потанцуй со мной" російського артиста R. Riccardo є повністю вкраденою з треку "Енкарапіста".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву команди артиста.

Росіяни обікрали DREVO

У менеджменті DREVO наголошують, що в новому релізі російського співака нібито використано українську композицію від першої до останньої ноти.

Саме тому команда виконавця вже почала реагувати на ситуацію.

Продюсер DREVO Михайло Шиян та лейбл Sound United подали скаргу дистриб’юторам.

За їхніми словами, спірний трек найближчим часом мають видалити з усіх платформ.

У команді артиста також звернули увагу на те, що правова ізоляція Росії, на їхню думку, створює відчуття безкарності в питаннях інтелектуальної власності.

Водночас там запевнили, що не мають наміру залишати цю історію без втручання.

Ситуацію прокоментував засновник лейблу Sound United та продюсер артиста Михайло Шиян.

"Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об’єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо", - прокоментував ситуацію продюсер.

"На кожному концерті Drevo ми збираємо великі кошти на підтримку ЗСУ, щоб знищувати ворога на полі бою. І тут ми також розберемось з цими крадіями. Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі "танці" повинні завершуватися падінням в оркестрову яму", - додав він.

Що відомо про DREVO

DREVO родом із міста Вараш, що на Рівненщині. Інтерес до музики в нього з’явився ще в юності: у 17 років він почав грати на гітарі та створювати власні композиції.

Уперше про артиста заговорили після його спроби потрапити до національного відбору на "Євробачення" у 2023 році.

Тоді Максиму не вдалося пройти до шортлиста, однак саме тоді на нього звернув увагу продюсер Дмитро Шуров.

Уже за рік виконавець виступив у фіналі Нацвідбору з піснею "Endless chain", де посів дев’яте місце.

DREVO (фото: instagram.com/drevo_official)

Найбільший успіх прийшов до DREVO у 2025 році, коли він випустив трек "Смарагдове небо".

Пісня швидко стала популярною в соцмережах, завірусилася та піднялася на вершини музичних чартів.

Про своє особисте життя артист майже не розповідає. Втім, раніше він ділився, що знає свою кохану вже багато років, адже вони обоє родом з одного міста.

