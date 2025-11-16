ua en ru
Фаны призвали певца DREVO отказаться от выступления на "Квартале": его реакция возмутила сеть

Воскресенье 16 ноября 2025 13:30
Фаны призвали певца DREVO отказаться от выступления на "Квартале": его реакция возмутила сеть DREVO (фото: instagram.com/drevo_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец DREVO попал в скандал после того, как отреагировал на призывы фанов отказаться от участия в новогоднем концерте "Квартала 95". Артиста просили не выступать на фоне коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии Тимуром Миндичем, но его короткий ответ вызвал волну возмущения в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Threads пользовательницы kate.23.6.

Что произошло

После того как KOLA и хор "Гомін" отказались выступать на концерте кварталовцев, в соцсетях начали активно призывать других артистов сделать то же самое.

"Будет очень обидно, если вы не откажетесь от шабаша от "95 квартала". Надеюсь, Вы примете правильное решение!!!", - написала одна из пользовательниц под публикацией DREVO.

В ответ автор хита "Смарагдове небо" коротко прокомментировал: "Не понял".

Фаны призвали певца DREVO отказаться от выступления на &quot;Квартале&quot;: его реакция возмутила сеть

Впоследствии пользовательница отметила, что слушатели уже несколько дней активно призывают певца не участвовать в концерте, однако он делает вид, что не видит этих обращений.

Реакция украинцев

Пользователи сети раскритиковали реакцию исполнителя, считая ее пренебрежительной и безразличной к общественному контексту.

В комментариях под публикациями начали оставлять десятки сообщений с разочарованием в поведении артиста.

  • Його музика - якраз рівень "Кварталу 95"
  • Ну він ж "не поняв", як би не зрозумів, то ще можна було б зрозуміти, а так... нічого дивного
  • А взагалі, напевне, вже зірку зловив
  • Хлопець, на мою думку, дійсно дуже талановитий. Проте потрібно розуміти: як швидко можна піднятися, так швидко можна й впасти
  • Якщо його вибір такий, то хай буде в тому кодлі артистів

Предыстория скандала с "Кварталом 95"

Коррупционер Тимур Миндич является совладельцем студии "Квартал 95". После огласки дела студия выступила с заявлением, в котором отмежевалась от своего соучредителя, отметив, что Миндич "имеет только юридическую связь со студией", не участвует в ее деятельности и не влияет на производственные решения.

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Миндича, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в офисах "Энергоатома".

По данным следствия, была разоблачена преступная организация, которая влияла на работу госпредприятия и требовала от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Расследователи также обнародовали серию аудиозаписей, на которых подозреваемые, среди которых Миндич, обсуждают отмывание средств, используя псевдонимы.

11 ноября НАБУ сообщило о подозрениях семи лицам, среди которых руководитель преступной организации (псевдоним "Карлсон" - Миндич), бывший советник министра энергетики ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" ("Тенор") и еще четыре человека, которые занимались легализацией средств.

