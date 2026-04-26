Покер Мендозы и камбэк "Динамо": сумасшедший матч с 11 голами в Кривом Роге (видео)

15:45 26.04.2026 Вс
3 мин
Соперники выдали самый результативный поединок в истории УПЛ
aimg Андрей Костенко
Покер Мендозы и камбэк "Динамо": сумасшедший матч с 11 голами в Кривом Роге (видео) Глейкер Мендоза против "Динамо" (фото: УПЛ)

Криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" выдали огненный поединок в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги. Четыре гола в матче записал на свой счет венесуэльский легионер хозяев Глейкер Мендоза. Но киевляне дали достойный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 25-й тур

"Кривбасс" - "Динамо" - 5:6

Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 - Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 88

Первый тайм: разгром с рекордом Мендозы

Начало матча задержалось из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. Вместо 13:00 судья дал стартовый свисток в 13:45. Уже в первом тайме зрители увидели огненный футбол с пятью забитыми голами.

На 13-й минуте нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко после удара головой с близкого расстояния попал в штангу. Пока игрок переживал свой промах, лежа на на газоне, "Кривбасс" организовал быструю контратаку. Мендоза продвинулся в штрафную и нанес дальний удар, с которым не смог справиться голкипер киевлян Руслан Нещерет. Этот гол стал результатом мгновенного перехода криворожан от обороны к нападению.

Впрочем, уже через две минуты счет стал равным. Теперь голкипер "Кривбасса" Александр Кемкин допустил ошибку, отдав пас прямо на Николая Шапаренко. Полузащитник киевлян переадресовал мяч Пономаренко, и форвард "Динамо" в одно касание пробил мимо вратаря.

На 29-й минуте Мендоза оформил дубль. После паса Ярослава Шевченко венесуэлец с 20-ти метров мощно пробил в дальний угол.

Еще через пять минут Мендоза стал автором хет-трика. В стремительной контратаке хозяев он вышел один на один с Нещеретом и переиграл вратаря киевлян.

А уже в компенсированное к первому тайму время венесуэлец записал на свой счет исторический покер. Он снова получил передачу на левом фланге, сместился к центру и пробил. Нещерет мяч зацепил, но не спас.

На перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу "Кривбасса".

Второй тайм: "Динамо" вырывает победу

Уже в начале второй половины матча киевляне сократили отставание. Тарас Михавко из пределов штрафной пробил слета в угол. У Кемкина не было шансов.

А потом Назар Волошин вернул интригу. Полузащитник "бело-синих" забил в пустые ворота после прострельной передачи Виталия Буяльского.

Через пять минут уже сам Буяльский сравнял счет, в касание пробив мимо Кемкина.

74-я минута. "Кривбасс" усилиями Максима Задераки снова вышел вперед.

76-я минута. Андрей Ярмоленко, вышедший на замену, снова устанавливает равновесие.

А на 88-ой Ярмоленко оформил дубль и впервые в матче вывел гостей вперед.

Этот гол стал победным в матче. "Динамо" в итоге одолело "Кривбасс" в сумасшедшей перестрелке - 6:5.

После эпической победы киевляне поднялись на третье место в УПЛ (47 очков). "Кривбасс" идет седьмым (40 пунктов).

Историческое значение матча

Глейкер Мендоза стал первым футболистом, которому удалось отметиться покером в воротах киевского "Динамо".

До этого исторического достижения лишь двум игрокам удавалось забить столичной команде три мяча в одном поединке чемпионата. В 1998 году это сделал Алексей Осипов в составе симферопольской "Таврии", а в 2020-м - Владислав Супряга, который тогда представлял "Днепр-1".

Кроме того, "Кривбасс" и "Динамо" сыграли самый результативный матч в истории чемпионата Украины. Впервые в национальном первенстве в одной игре было забито 11 голов.

