"Новый Довбик" взорвал европейский рынок: за юную звезду "Динамо" уже предлагают 20 миллионов

Новым объектом охоты для скаутов ведущих лиг стал форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко. 20-летний нападающий, которого в Европе уже окрестили "новым Довбиком", заинтересовал команды из Германии, Испании и Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS .

Исторический рекорд в "Динамо"

Матвей Пономаренко стал настоящим открытием весенней части сезона украинской Премьер-лиги. В марте юный нападающий установил историческое достижение, став первым игроком в истории "Динамо", который отличился в семи матчах Премьер-лиги подряд. Его статистика поражает даже опытных аналитиков: 13 голов в 19-ти матчах сезона.

Эксперты сравнивают Пономаренко с Артемом Довбиком не только из-за схожих физических данных (рост 190 см), но и из-за умения эффективно завершать атаки. Сравнительный анализ данных аналитической платформы BeSoccer Pro показывает, что нынешние показатели Матвея в "Динамо" даже превосходят цифры Довбика в его последнем сезоне за "Днепр-1".

Сравнение показателей Пономаренко и Довбика (инфографика: BeSoccer Pro)

Цена вопроса - более 20 миллионов

Успехи украинца не остались незамеченными в топ-чемпионатах. По информации испанских журналистов, борьба за игрока обостряется.

Дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" активно изучают возможность трансфера.

Дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" активно изучают возможность трансфера. Франция и Англия: Представители этих лиг также готовят свои предложения.

Киевское "Динамо" осознает ценность своего воспитанника и, по слухам, уже отклонило первые предложения в размере 20 миллионов евро. Столичный клуб не спешит расставаться с жемчужиной, ожидая еще более выгодных условий.

Отметим, что портал Transfermarkt сейчас оценивает стоимость Пономаренко в шесть миллионов евро.

Результативный дебют в сборной

Свой статус "киллера" в штрафной площади Пономаренко подтвердил и на международном уровне. Дебютировав за национальную сборную Украины в плей-офф против Швеции, Матвею понадобилось всего 13 минут после выхода на замену, чтобы забить свой первый мяч за главную команду страны.

Кроме этого, он остается абсолютным рекордсменом по количеству голов на уровне U-19, имея в активе 50 точных выстрелов.