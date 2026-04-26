Историческая феерия: "Кривбасс" и "Динамо" побили вечный рекорд результативности чемпионатов Украины
Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и киевским "Динамо" стал историческим событием. Впервые в национальном чемпионате зрители увидели 11 забитых мячей в одной игре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Подняли голевую планку
До сегодняшнего дня рекордом результативности в элитном дивизионе было 10 забитых мячей за игру.
Такой показатель фиксировали восемь раз. Последний раз подобное случалось в 2023 году в матче "Металлист" - "Верес", который завершился вничью - 5:5.
Самые результативные матчи в истории УПЛ:
11 голов
- 5:6. "Кривбасс" - "Динамо" (26.04.2026)
10 голов
- 9:1. "Шахтер" - "Торпедо" (16.05.1997)
- 7:3. "Шахтер" - "Ворскла" (20.09.1998)
- 3:7. "Нива" Тернополь - "Динамо" (27.08.2000)
- 7:3. "Динамо" - "Карпаты" (19.08.2007)
- 9:1. "Динамо" - "Металлург" Донецк (6.10.2013)
- 3:7. "Говерла" - "Шахтер" (9.05.2015)
- 9:1. "Волынь" - "Металлург" Запорожье (29.11.2015)
- 5:5. "Металлист" - "Верес" (15.04.2023)
Антирекорды "Динамо"
Несмотря на волевую победу, для киевлян поединок в Кривом Роге стал антирекордным по двум показателям.
Впервые в истории "бело-синие" пропустили в УПЛ пять голов. До сих пор киевляне получали максимум четыре гола в одной игре. Такое случалось лишь дважды:
- 12 декабря 2016 года - против "Шахтера" (3:4)
- 1 октября 2017 года - против "Зари" (4:4)
Кроме того, Глейкер Мендоза из "Кривбасса" стал первым футболистом, которому удалось отметиться покером в воротах "Динамо" в играх чемпионата Украины.
До этого двум игрокам удавалось забить столичной команде хет-трик:
- 24 сентября 1998 года - Алексей Осипов ("Таврия") в матче "Таврия" - "Динамо" (3:3)
- 28 февраля 2020 года - Владислав Супряга ("Днепр-1") в матче "Днепр-1" - "Динамо" (3:1)
Ранее мы представили полное расписание поединков и трансляций 25-го тура УПЛ.