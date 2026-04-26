Историческая феерия: "Кривбасс" и "Динамо" побили вечный рекорд результативности чемпионатов Украины

17:39 26.04.2026 Вс
2 мин
Киевляне добавили также два антирекорда
aimg Андрей Костенко
Матч "Кривбасс" - "Динамо" стал историческим (фото: ФК "Динамо")

Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и киевским "Динамо" стал историческим событием. Впервые в национальном чемпионате зрители увидели 11 забитых мячей в одной игре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Подняли голевую планку

До сегодняшнего дня рекордом результативности в элитном дивизионе было 10 забитых мячей за игру.

Такой показатель фиксировали восемь раз. Последний раз подобное случалось в 2023 году в матче "Металлист" - "Верес", который завершился вничью - 5:5.

Самые результативные матчи в истории УПЛ:

11 голов

  • 5:6. "Кривбасс" - "Динамо" (26.04.2026)

10 голов

  • 9:1. "Шахтер" - "Торпедо" (16.05.1997)
  • 7:3. "Шахтер" - "Ворскла" (20.09.1998)
  • 3:7. "Нива" Тернополь - "Динамо" (27.08.2000)
  • 7:3. "Динамо" - "Карпаты" (19.08.2007)
  • 9:1. "Динамо" - "Металлург" Донецк (6.10.2013)
  • 3:7. "Говерла" - "Шахтер" (9.05.2015)
  • 9:1. "Волынь" - "Металлург" Запорожье (29.11.2015)
  • 5:5. "Металлист" - "Верес" (15.04.2023)

Антирекорды "Динамо"

Несмотря на волевую победу, для киевлян поединок в Кривом Роге стал антирекордным по двум показателям.

Впервые в истории "бело-синие" пропустили в УПЛ пять голов. До сих пор киевляне получали максимум четыре гола в одной игре. Такое случалось лишь дважды:

  • 12 декабря 2016 года - против "Шахтера" (3:4)
  • 1 октября 2017 года - против "Зари" (4:4)

Кроме того, Глейкер Мендоза из "Кривбасса" стал первым футболистом, которому удалось отметиться покером в воротах "Динамо" в играх чемпионата Украины.

До этого двум игрокам удавалось забить столичной команде хет-трик:

  • 24 сентября 1998 года - Алексей Осипов ("Таврия") в матче "Таврия" - "Динамо" (3:3)
  • 28 февраля 2020 года - Владислав Супряга ("Днепр-1") в матче "Днепр-1" - "Динамо" (3:1)

Ранее мы представили полное расписание поединков и трансляций 25-го тура УПЛ.

