Ребров уже имеет вариант: стало известно, где может продолжить карьеру экс-наставник сборной

Творческий отпуск Сергея Реброва после отставки из национальной сборной Украины может завершиться быстрее, чем ожидалось. Именитый греческий клуб рассматривает 51-летнего специалиста, как фаворита на должность главного тренера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческий портал Newsit .

Кто претендует на Реброва

Речь идет о 20-кратном чемпионе Греции - афинском "Панатинаикосе". Ситуация в клубе пока далека от идеальной. Руководство "зеленых" крайне недовольно текущими результатами: команда занимает лишь четвертое место в греческой Суперлиге, что не соответствует амбициям гранда.

Главной жертвой этих неудач может стать нынешний наставник - именитый испанец Рафаэль Бенитес. Несмотря на его колоссальный опыт работы в "Ливерпуле", "Челси", "Интере" и мадридском "Реале", Бенитесу так и не удалось вывести "Панатинаикос" из кризиса.

По данным греческого СМИ, именно Ребров рассматривается как специалист, способный дать команде новый импульс.

Давний интерес и конкуренция

Стоит отметить, что это уже не первая попытка греков пригласить украинского тренера. Еще в сентябре прошлого года издание SDNA сообщало об интересе афинян к Реброву.

Сейчас украинский специалист не является единственным кандидатом в шорт-листе клуба, однако он остается наиболее медийным и опытным вариантом среди доступных специалистов.

Для Реброва предложение из Греции может стать шансом быстро вернуться к активной практике после вылета Украины от Швеции в плей-офф отбора к ЧМ-2026. Сейчас стороны официально не комментируют переговоры, однако в Афинах внимательно следят за каждым шагом украинского специалиста.

Кого тренировал Ребров

Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", лондонского "Тоттенхэма" и ряда других команд начал тренерскую карьеру в 2009 году.

Стартовал ассистентом в молодежном составе "Динамо". В 2014-2017 гг. работал с первой командой и завоевал два чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок Украины-2016.

Позже тренировал аравийский "Аль-Ахли", трижды сделал чемпионом Венгрии "Ференцварош" и привел к золотым медалям "Аль-Айн" из ОАЭ.

С 2023 года возглавлял сборную Украины, с которой вышел на Евро-2024, однако провалил квалификацию ЧМ-2026.