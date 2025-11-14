"Прилет в соседний дом": Инна Мирошниченко вышла на связь после удара по Киеву

Блогерша и правозащитница Инна Мирошниченко обратилась к фанам. В ночь на 14 ноября РФ била по Киеву и попала, в частности, в дом в ЖК, где она живет с детьми и мужем-ведущим.

Что рассказала жена Тимура Мирошниченко, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из ее Instagram .

"Очень тяжело"

Мирошниченко вышла на связь не сразу, а только ближе к вечеру. Сейчас она не дома, а потому не была рядом с семьей во время ракетной атаки. Инна очень волновалась, а в течение дня получила немало сообщений от друзей и фанов, ведь они увидели, что квартира блогерши была рядом с местом одного из ударов.

"Друзья, у нас все хорошо! Я благодарю каждого, кто написал. Очень трудно быть на расстоянии от детей в такие моменты, но все целы, здоровы. Прилет был в соседний дом. Очень растрогана таким количеством сообщений", - написала правозащитница.

Мирошниченко рассказала о "прилете" в соседний дом (скриншот)

До этого муж Инны уже показывал последствия атаки, которую устроила РФ. Но подробностей он не раскрыл.

Что показал Мирошниченко (скриншот)

Удар в ночь на 14 ноября - что известно

Напомним, РФ запустила 19 ракет и 430 ударных беспилотников. Страна-агрессор била "Кинжалами", "Искандерами", "Шахедами", "Калибрами" и другим.

В эпицентре атаки был Киев. В нескольких районах города были зафиксированы разрушения. По состоянию на вечер 14 ноября уже известно о по меньшей мере 36 пострадавших, среди которых есть "тяжелые", они сейчас находятся в больнице.