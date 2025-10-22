ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

В дом известной телеведущей попал российский дрон: "Двое моих соседей погибли"

Среда 22 октября 2025 14:07
UA EN RU
В дом известной телеведущей попал российский дрон: "Двое моих соседей погибли" Ирина Хоменко (фото: instagram.com/irina_khomenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая и актриса Ирина Хоменко сообщила, что в ночь на 22 октября в ее дом в Киеве попал российский дрон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, по словам артистки, в результате атаки погибли двое ее соседей, а доступ к собственной квартире она до сих пор не имеет - спасатели не позволяют заходить внутрь, пока продолжаются обследования обломков.

"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли - сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста", - сказала Хоменко.

В дом известной телеведущей попал российский дрон: &quot;Двое моих соседей погибли&quot;В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

"Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона", - пояснила Хоменко.

В дом известной телеведущей попал российский дрон: &quot;Двое моих соседей погибли&quot;В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

Телеведущая также обратилась к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Я еще раз призываю всех - реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет "тревожный чемоданчик рядом", - призвала актриса.

В своем обращении Ирина не скрыла эмоций, высказавшись о стране-агрессоре.

"Россия - страна-дно, которая должна исчезнуть с карты мира", - подчеркнула Ирина.

В дом известной телеведущей попал российский дрон: &quot;Двое моих соседей погибли&quot;В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

Массированный обстрел Киева 22 октября: что известно

В ночь на 22 октября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев.

Взрывы прогремели сразу в шести районах столицы - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском.

"Под ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы города. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов", - сообщили в КГГА.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека, еще более 25 пострадали, среди них пятеро детей.

Более десяти человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы.

Вражеские беспилотники атаковали также Киевскую область, где, по данным местных властей, погибли четыре человека, есть раненые.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию