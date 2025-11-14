ua en ru
"Приліт в сусідній будинок": Інна Мірошніченко вийшла на зв'язок після удару по Києву

П'ятниця 14 листопада 2025 22:53
UA EN RU
"Приліт в сусідній будинок": Інна Мірошніченко вийшла на зв'язок після удару по Києву Інна Мірошніченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка та правозахисниця Інна Мірошніченко звернулася до фанів. В ніч на 14 листопада РФ била по Києву та поцілила, зокрема, в будинок у ЖК, де вона живе з дітьми та чоловіком-ведучим.

Що розповіла дружина Тімура Мірошніченка, розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з її Instagram.

"Дуже важко"

Мірошніченко вийшла на зв'язок не одразу, а лише ближче до вечора. Нині вона не вдома, а тому не була поруч з родиною під час ракетної атаки. Інна дуже хвилювалася, а протягом дня отримала чимало повідомлень від друзів та фанів, адже вони побачили, що квартира блогерки була поруч з місцем одного з ударів.

"Друзі, у нас все добре! Я дякую кожному, хто написав. Дуже важко бути на відстані від дітей в такі моменти, але всі цілі, здорові. Приліт був в сусідній будинок. Дуже розчулена такою кількістю повідомлень", - написала правозахисниця.

&quot;Приліт в сусідній будинок&quot;: Інна Мірошніченко вийшла на зв'язок після удару по КиєвуМірошніченко розповіла про "приліт" в сусідній будинок (скріншот)

До цього чоловік Інни вже показував наслідки атаки, яку влаштувала РФ. Але подробиць він не розкрив.

&quot;Приліт в сусідній будинок&quot;: Інна Мірошніченко вийшла на зв'язок після удару по КиєвуЩо показав Мірошніченко (скріншот)

Удар в ніч на 14 листопада - що відомо

Нагадаємо, РФ запустила 19 ракет і 430 ударних безпілотників. Країна-агресорка била "Кинджалами", "Іскандерами", "Шахедами", "Калібрами" та іншим.

В епіцентрі атаки був Київ. У декількох районах міста було зафіксовано руйнування. Станом на вечір 14 листопада вже відомо про щонайменше 36 постраждалих, серед яких є "важкі", вони нині перебувають у лікарні.

