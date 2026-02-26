ua en ru
Больше всего в истории: сколько спортсменов отправит Украина на Паралимпиаду-2026

Четверг 26 февраля 2026 10:00
Больше всего в истории: сколько спортсменов отправит Украина на Паралимпиаду-2026 Зимние Паралимпийские игры стартуют 6 марта (фото: paralympic.org.ua)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на зимние Паралимпийские игры-2026. Нынешнее представительство "сине-желтых" станет крупнейшим в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Читайте также: Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ

Исторический рекорд

XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Украину на них будут представлять 35 спортсменов: 25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов (лидеров).

Показатель в 25 полученных лицензий стал абсолютным рекордом для украинской зимней паралимпийской команды. Для сравнения, на предыдущей Паралимпиаде-2022 в Пекине соревновались 20 атлетов и 9 спортсменов-гайдов.

Кто в составе

Украинцы выступят в четырех видах спорта:

  • Парабиатлон
  • Паралыжные гонки
  • Парагорнолыжный спорт
  • Парасноубординг

Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2026:

Паралижные гонки и парабиатлон (спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата): Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук.

Паралижные гонки и парабиатлон (спортсмены с нарушениями зрения): Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко; спортсмены-гайды: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина.

Парагорнолыжный спорт: Максим Гелюта.

Парасноубординг: Владислав Хильченко.

На своих пятых в карьере Паралимпиадах выступят мультимедалисты Игр: Александра Кононова, Григорий Вовчинский и Оксана Шишкова.

На Паралимпийских играх в Пекине-2022 "сине-желтая" команда получила рекордные 29 медалей и заняла второе место в медальном зачете.

Бойкот церемонии открытия

Украинская делегация официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр. Причиной стал громкий скандал вокруг решения Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами и с государственными гимнами.

Украина также потребовала не использовать украинский флаг во время торжеств на стадионе, чтобы не стоять в одном ряду с символикой стран-агрессоров.

К бойкоту церемонии открытия уже присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Нидерланды. Также торжественное мероприятие будут бойкотировать спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф и ряд европейских чиновников из разных стран.

Также правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами.

Ранее мы сообщали, что в Украине не будут транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

