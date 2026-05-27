ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

У популярного украинского актера умерла жена

12:37 27.05.2026 Ср
2 мин
Коллеги и украинские звезды выразили соболезнования Дмитрию Оскину после тяжелой утраты
aimg Иванна Пашкевич
У популярного украинского актера умерла жена Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Заслуженный артист Украины, актер и шоумен Дмитрий Оскин пережил тяжелую утрату. Умерла его жена Лика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу театра “Особистості”, где работает артист.

Больше интересного: Умерла певица из Казахстана Назгуль Шукаева, которая более 25 лет жила в Украине

26 мая администрация театра опубликовала пост со словами поддержки для Дмитрия Оскина и его семьи.

"Театр выражает искренние соболезнования нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину по поводу тяжелой утраты - смерти жены Лики. Да упокоится с Богом", - говорится в заметке.

Причину смерти жены актера пока не разглашают.

У популярного украинского актера умерла женаТеатр "Личности" выразил соболезнования Дмитрию (скриншот)

В комментариях Дмитрию Оскину начали выражать соболезнования коллеги и поклонники. На потерю артиста также отреагировали украинские звезды.

"Страшное горе", - написала Ольга Сумская.

Слова поддержки оставила и Светлана Билоножко.

"Глубокие соболезнования родным, близким. Царство небесное. Светлая память", - добавила она.

Что известно о Дмитрии Оськине

Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года в Киеве. Он окончил Киевский университет культуры и искусств.

В свое время артист стал известным как конферансье. Он сотрудничал со многими украинскими звездами, среди которых Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская и другие исполнители.

У популярного украинского актера умерла женаДмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Впоследствии Оскин начал появляться в различных телевизионных шоу, а позже активно снимался в сериалах и кино.

В частности, актер играл в обеих частях популярного сериала "Слуга народа".

Еще больше интересного:

"Я не могу поверить": Фагот сообщил о смерти экс-участника ТНМК

Умер режиссер Евгений Сивоконь

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст