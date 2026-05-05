Умер режиссер Евгений Сивоконь: что известно о создателе украинской анимации

Украинская киноиндустрия потеряла выдающегося художника. В 88 лет умер Евгений Сивоконь - аниматор, режиссер и педагог.

Что известно о смерти Евгения Сивоконя

Трагическое известие появилось 5 мая. О смерти режиссера сообщили "Украинская киноакадемия" и "Довженко-Центр".

В своих заявлениях коллеги назвали его легендой украинской анимации и мастером, который помог воспитать не одно поколение художников.

"Не стало легенды украинской анимации Евгения Яковлевича Сивоконя", - отметили в "Довженко-Центре".

По словам представителей индустрии, режиссер начал формирование современной украинской анимации.

"Евгений Сивоконь - режиссер, художник, сценарист и педагог, который стоял у истоков современной украинской анимации и формировал ее язык в течение десятилетий", - отметили в "Украинской киноакадемии".

Причины смерти официально не уточняются.

Биография и вклад в культуру

Евгений родом из Киева. Он родился 7 мая 1937 года в семье архитектора.

Получил образование в Киевском государственном художественном институте, окончив графический факультет.

За годы своей карьеры он создал более 25 анимационных фильмов. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

Кроме того, он преподавал на кафедре кинорежиссуры и кинодраматургии в университете имени Ивана Карпенко-Карого.

Сивоконь считается одним из основателей украинской анимационной школы. Среди его знаковых лент - "Людина, яка вміла літати", "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист" и другие.



Художник также работал над культовыми мультфильмами серии "Як козаки...", которые получили широкую популярность.



Его фильм "Засипле сніг дороги" стал первым украинским анимационным проектом, отмеченным на международном фестивале в Клермон-Ферране во Франции.



В 2021 году он получил премию "Золота дзиґа" за вклад в развитие украинского кинематографа, а также был лауреатом премии имени Ивана Миколайчука.