"Я не могу поверить": Фагот сообщил о смерти экс-участника ТНМК

На 55-м году жизни умер украинский джазовый пианист, композитор и бывший участник группы ТНМК Алексей Саранчин, которого друзья и коллеги знали под псевдонимами "Лепа Тарасыч". Музыкант ушел из жизни после инсульта.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram лидера группы "Танок на майдане Конго" Олега "Фагота" Михайлюты.

"Лепа... Тарасыч... Я не могу поверить. Спасибо, что был рядом столько лет, спасибо за всю ту музыку, которая из тебя шла. И злюсь на тебя, что мы не успели доделать именно с тобой тот самый трек", - написал музыкант.

Артист также опубликовал несколько фото коллеги и эмоционально попрощался с ним.

"Знаю, ты его почувствуешь, но уже не услышишь. Люблю тебя. Царство небесное. Навсегда 54", - написал он.

Причина смерти

Подробнее о причине смерти сообщили в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра, где он работал старшим преподавателем кафедры специального фортепиано.

"Алексей Тарасович перенес внезапный тяжелый инсульт", - сказано в сообщении в соцсети Facebook.

По словам коллег, сердце Саранчина остановилось 20 мая.

"Врачи, близкие, коллеги и друзья до последнего боролись за его жизнь, до последнего надеялись на чудо и верили, что его невероятная жизненная сила победит болезнь, но, к большому сожалению, чуда не произошло", - отметили в академии.

Коллеги и ученики вспоминают Алексея Саранчина не только как талантливого музыканта, но и как человека, который имел тонкое чувство музыки, большой творческий авторитет и особую любовь к джазу. За годы карьеры он оставил заметный след в украинской музыкальной сцене и воспитал не одно поколение молодых музыкантов.

Что известно об Алексее Саранчине

Саранчин родился 13 февраля 1972 года в Харькове. С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе №9, а затем окончил Харьковское музыкальное училище имени Бориса Лятошинского.

Музыкант имел два высших образования - юридическое и музыкальное. Он окончил Харьковскую национальную юридическую академию, а также Харьковский институт искусств по классу фортепиано.

С 1996 года Саранчин выступал в джаз-бэнде "Схід-Side". Широкой аудитории он также был известен как участник группы ТНМК, где играл на фортепиано и перкуссии в 2005-2011 годах.

Алексей Саранчин сотрудничал со многими известными джазовыми коллективами, в частности Kiev Big Band и Denis Adu Big Band. Также музыкант участвовал в проекте "Вночі" Святослав Вакарчук.

Кроме концертной деятельности, Саранчин занимался преподаванием и работал старшим преподавателем кафедры специального фортепиано в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра.

Также он был автором музыки к короткометражному фильму "Птица цвета ультрамарин" и сотрудничал над культурными и джазовыми проектами, посвященными истории украинской музыки.

