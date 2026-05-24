Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умерла певица из Казахстана Назгуль Шукаева, которая более 25 лет жила в Украине

13:29 24.05.2026 Вс
Артистка активно помогала украинским военным, а ее сын служил в ВСУ
aimg Иванна Пашкевич
Умерла певица из Казахстана Назгуль Шукаева, которая более 25 лет жила в Украине Назгуль Шукаева (фото: instagram.com/nazgulshukaeva.official)
Умерла певица Назгуль Шукаева, которая родилась в Казахстане, но значительную часть жизни прожила в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение приятеля звезды в Facebook.

Жизнь исполнительницы оборвалась 23 мая. Ей было 52 года.

По словам близких, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Подробностей они не раскрывают.

Известно, что врачи боролись за жизнь певицы, однако ее сердце не выдержало. Назгуль Шукаева скончалась в реанимации.

Друзья артистки вспоминают ее как светлого, сильного и доброжелательного человека с неповторимым голосом.

"Правду люди пишут - света стало меньше. Потому что Назгуль - неповторимая. Магия ее голоса была вторым Я Назгуль. Тихая, всегда доброжелательная, чрезвычайно сильная. Мудрая и светлая", - написал друг артистки.

Что известно о Назгуль Шукаевой

Назгуль Шукаева была родом из Казахстана. Более 25 лет назад она приехала в Украину на гастроли и в конце концов осталась жить здесь.

Свою музыкальную карьеру артистка построила именно в Киеве. Она имела редкий вокальный диапазон и свободно работала с различными жанрами.

В ее репертуаре были джаз, этно, опера и авангард.

Кроме творчества, Шукаева активно занималась волонтерством и помогала украинским военным. Известно также, что ее сын служил в ВСУ.

Певица была замужем и воспитывала троих детей.

