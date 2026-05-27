ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

У популярного українського актора померла дружина

12:37 27.05.2026 Ср
2 хв
Колеги та українські зірки висловили співчуття Дмитру Оскіну після важкої втрати
aimg Іванна Пашкевич
У популярного українського актора померла дружина Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Заслужений артист України, актор і шоумен Дмитро Оскін пережив важку втрату. Померла його дружина Ліка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку театру “Особистості”, де працює артист.

Більше цікавого: Померла співачка з Казахстану Назгуль Шукаєва, яка понад 25 років жила в Україні

26 травня адміністрація театру опублікувала допис зі словами підтримки для Дмитра Оскіна та його родини.

"Театр висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати - смерті дружини Ліки. Хай спочиває з Богом", - йдеться в дописі.

Причину смерті дружини актора наразі не розголошують.

У популярного українського актора померла дружинаТеатр "Особистості" висловив співчуття Дмитру (скріншот)

У коментарях Дмитру Оскіну почали висловлювати співчуття колеги та шанувальники. На втрату артиста також відреагували українські зірки.

"Страшне горе", - написала Ольга Сумська.

Слова підтримки залишила і Світлана Білоножко.

"Глибокі співчуття рідним, близьким. Царство небесне. Світла пам'ять", - додала вона.

Що відомо про Дмитра Оскіна

Дмитро Оскін народився 14 лютого 1958 року в Києві. Він закінчив Київський університет культури і мистецтв.

Свого часу артист став відомим як конферансьє. Він співпрацював із багатьма українськими зірками, серед яких Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська та інші виконавці.

У популярного українського актора померла дружинаДмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Згодом Оскін почав з’являтися у різних телевізійних шоу, а пізніше активно знімався в серіалах і кіно.

Зокрема, актор грав в обох частинах популярного серіалу “Слуга народу”.

Ще більше цікавого:

"Я не можу повірити": Фагот повідомив про смерть ексучасника ТНМК

Помер режисер Євген Сивокінь

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть