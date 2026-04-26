Умерла балерина Клод Бесси - муза Сержа Лифаря и легенда Парижской оперы

В возрасте 93 лет умерла французская балерина Клод Бесси, которая считалась одной из ключевых фигур европейского балета XX века.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Monde .

Бесси ушла из жизни 23 апреля в собственном доме в Париже. Причину смерти пока не разглашают.

Клод оставила заметный след в истории французского балета как прима-балерина, хореограф и многолетняя руководительница Школы танца Парижской оперы.

С этой институцией ее жизнь была связана более шести десятилетий: сначала как артистки, а позже как наставницы и реформатора.

Будущая звезда балета родилась в Париже в 1932 году в семье художников. Танцевать она начала еще в детстве, а в 10 лет поступила в Школу танца Парижской оперы.

Уже в 14-летнем возрасте Бесси присоединилась к кордебалету и стала самой молодой артисткой труппы.

В 1956 году она получила звание étoile, что является самым высоким в балетной иерархии.

Клод Бесси и Серж Лифарь (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

Важное место в ее творческом становлении занял украинский балетмейстер Серж Лифарь, который в то время руководил балетом Парижской оперы.

Именно Клод Бесси стала одной из его главных муз и исполняла ведущие роли в его постановках, среди которых "Федра", "Белоснежка", "Дафнис и Хлоя", "Путь света" и другие.

Именно работа с Лифарем сформировала ее сценическую манеру - драматичную, точную и одновременно очень выразительную.

Отдельная связь у Бесси была и с Украиной. В 2019 году она приезжала в Киев, в том числе из-за фигуры и наследия Сержа Лифаря.

После известия о ее смерти в Национальной опере Украины также почтили память балерины.

"Под впечатлением от спектаклей украинской труппы Клод Бесси выразила желание посетить родину Сержа Лифаря и посмотреть еще несколько балетов Национальной оперы Украины. 30 марта 2019 французские гости посетили балет "Снежная королева", который после того сразу получил статус гастрольного спектакля, фото-выставку, посвященную Сержу Лифарю", - вспомнили в Национальной опере.

Клод Бесси в Киеве в 2019 году (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

Кроме классического репертуара, Бесси сотрудничала с известными хореографами и выступала на международных сценах, в том числе с Американским театром балета.

Она также снималась в кино: в 1956 году приняла участие в фильме "Приглашение на танец" режиссера Джина Келли, который позже поставил для нее балет Pas de dieux.

Карьера балерины не обошлась без серьезных испытаний. В 1967 году она попала в тяжелую автомобильную аварию, из-за которой была вынуждена на время покинуть сцену.

Однако впоследствии Бесси вернулась к выступлениям и уже в 1970 году станцевала главную партию в "Болеро" Мориса Бежара во Дворце спорта в Париже.

В том же году она возглавила Балет Парижской оперы, хотя на этом посту пробыла недолго.

Уже с 1972 года Клод Бесси стала директором Школы танца Парижской оперы и оставалась на этой должности до 2004 года.

Именно в этот период она оказала наибольшее влияние на развитие французской балетной школы.

Под ее руководством учебная система претерпела существенные изменения: в программу добавили современный танец, другие элементы актерского мастерства и новые дисциплины.

Бесси воспитала целую плеяду всемирно известных артистов. Среди ее учеников - Патрик Дюпон, Сильви Гиллем, Мари-Клод Пьетрагалла, Лоран Илер, Мануэль Легри, Николя Ле Риш, Матье Ганьо и другие.

Многие из них впоследствии возглавили ведущие европейские театры.

В Парижской опере заявили, что она "оставила неизгладимый след благодаря своему огромному таланту исполнительницы и преданности воспитанию новых поколений танцовщиков".

Педагогическая манера Бесси отличалась строгой дисциплиной, высокими требованиями к технике и сценической подаче.

Из-за этого ее подход не раз становился предметом дискуссий, а в 2000-х годах его даже критиковали как слишком жесткий.