Умерла телеведущая Людмила Клепакова - голос, с которого начинался эфир "Студии 1+1"

После тяжелой болезни умерла телеведущая и киновед Людмила Клепакова - именно ее голос в 1995 году первым прозвучал в эфире "Студии 1+1".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook сценаристки и преподавательницы "Мастерской DOC Сергея Буковского" Виктории Бондарь.

В заметке Виктория отметила, что Людмила умерла около 4-х утра.

По ее словам, о смерти ей сообщила сестра телеведущей Анна Дмитрук. Бондарь также написала, что в течение последних месяцев ежедневно общалась и с самой Клепаковой, и с ее сестрой, которая рассказывала о быстром и крайне болезненном течении болезни.

Она добавила, что телеведущая ушла из жизни на второй день после Пасхи.

Что известно о Людмиле Клепаковой

Людмила Клепакова заняла особое место в истории украинского телевидения.

Именно ее голос прозвучал в первом эфире нового телеканала 3 сентября 1995 года.

Тогда она сказала фразу, которая стала знаковой для целого поколения зрителей: "Поздравляем вас! В эфире - "Студия 1+1".

Во второй половине 1990-х Клепакова была одной из самых заметных ведущих телеканала "1+1".

Она работала над программой "Империя кино", посвященной миру киноискусства, и имела репутацию глубокого знатока этой сферы.

Коллеги вспоминали ее как опытную киноведа, которая много лет работала с телевизионными проектами о кино.

Вместе с Юрием Макаровым, Анной Безулик, Николаем Вереснем и Ольгой Герасимьюк она формировала тот стиль и профессиональный уровень, который впоследствии стал ориентиром для украинского телевидения.

Кроме работы в кадре, Людмила Клепакова также занималась медиаэкспертной деятельностью.

Ее мужем был украинский кинопродюсер Юрий Минзянов. В 1990-х он занимал должность шеф-редактора кинопрограмм на "1+1", впоследствии работал на телеканале "Интер", а также в кинокомпаниях Film.ua и Star Media.

В 2016 году Минзянов основал собственный продакшн Kristi Films. Он умер в ноябре 2020 года.

Прощание с Людмилой Клепаковой состоится в Киеве в среду, 15 апреля.

Церемония запланирована на 15:00 в Большом крематорном зале по адресу ул. Байкова, 16.

