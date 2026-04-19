На фронте погиб известный украинский режиссер, которого считали без вести пропавшим

20:24 19.04.2026 Вс
2 мин
Режиссера идентифицировали по ДНК после гибели в Донецкой области
aimg Иванна Пашкевич
На фронте погиб известный украинский режиссер, которого считали без вести пропавшим Игорь Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

В боях в Донецкой области погиб украинский режиссер Игорь Малахов, который долгое время считался пропавшим без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост кинорежиссера и сценариста Владимира Тихого в Facebook.

Что известно о гибели Игоря Малахова

По словам Тихого, Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года во время боев вблизи села Степное возле Авдеевки Донецкой области.

До этого времени режиссер имел статус пропавшего без вести. Установить его личность удалось после ДНК-экспертизы.

Как отметил Владимир Тихий, в начале 2024 года он помогал жене режиссера Людмиле выяснять обстоятельства его гибели.

Прощание с Игорем Малаховым запланировано на 21 апреля 2026 года.

В 10:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится минута молчания.

Через 40 минут начнется отпевание в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище.

Похоронят Игоря Малахова в 12:30 на Аллее славы.

Среди самых известных работ режиссера - фильмы "Голос Донбасса" и "Как началась война. Хроники, свидетели".

Его лента "Уроки музыки" также получила награду на Одесском международном кинофестивале.

В конце апреля режиссеру должно было бы исполниться 60 лет.

Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
