ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

На войне погибла продюсер Виктория Боброва: как звезды отреагировали на трагедию (фото)

23:43 24.04.2026 Пт
3 мин
Гибель военной стала болезненным потрясением для всех, кто ее знал
aimg Сюзанна Аль Мариди
На войне погибла продюсер Виктория Боброва: как звезды отреагировали на трагедию (фото) Виктория Боброва (фото: facebook.com/vivikinotv)

Виктория Боброва с позывным "Квітка" служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Едельвейс". В мирное время она была продюсером и кастинг-директором. Ее смерть стала болезненным ударом для всех, кто с ней работал.

Подробнее о реакции звезд и близких рассказывает РБК-Украина.

Что известно о гибели Виктории Бобровой

Военной не стало 23 апреля в районе выполнения боевых задач, о чем рассказал экс-начальник отделения коммуникаций бригады "Едельвейс" Богдан Флюнт в комментарии "Детектор Медіа".

Гибель также подтвердила мама Виктории под одним из ее последних сообщений в соцсетях.

"Да, это правда, нет моей Квітки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая", - написала она.

На войне погибла продюсер Виктория Боброва: как звезды отреагировали на трагедию (фото)

Мама "Квитки" сообщила о ее гибели (скриншот)

По словам Флюнта, последнюю неделю перед смертью Виктория временно исполняла обязанности руководителя отделения коммуникаций бригады. В ряды ВСУ она присоединилась летом 2024 года.

Похороны планируют провести в Киеве. Дата прощания пока не сообщается.

Боброва была продюсером в мирное время (фото: facebook.com/vivikinotv)

Что известно о Виктории Бобровой

До службы в армии работала в киноиндустрии как кастинг-директор и продюсер. Участвовала в работе над сериалами "Одна родина. Весілля", "Окуповані", "Друзі", "Холод".

Также была причастна к фильмам "Як я провів літні канікули" та "Подвійний іммельман".

Что говорят коллеги и звезды

Викторию вспоминают ее как профессионального, ответственного и очень светлого человека.

"Она имела очень хорошее чутье на людей, была очень профессиональной и ответственной, но при этом светлой и легкой, даже по-детски, - за это ее любили буквально все. Трудно подобрать слова, когда уходят такие талантливые, сильные и преданные своему делу люди", - говорилось в посте канала 2+2 в Facebook.

В комментариях украинцы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктории.

Виктория Боброва (фото: facebook.com/vivikinotv)

Выразила соболезнования актриса Елена Свтилицкая.

"Викуся, девочка, покойся с миром", - написала она.

Светлицкая почтила Боброву (скриншот)

В следующей сториз актриса не сдержала эмоций и расплакалась.

Светлицкая о гибели Бобровой (скриншот)

Почтила память и актриса Екатерина Кузнецова. Она поделилась общими воспоминаниями и пожелала продюсеру почивать с миром.

"Я не могу в это поверить. Лети, моя Квітка,

Кузнецова о гибели Квітки (скриншоты)

Блогерша Катерина Мотрич, которая пережила потерю мужа на войне, тоже присоединилась к чествованию военной.

"Квіточка", - написала она, оставив эмодзи разбитого сердца.

Мотрич отреагировала на гибель Бобровой (скриншот)

Звезда "Тихої Нави" Анастасия Пустовит, чей муж защищает страну, тоже не сдержала эмоций из-за трагической новости.

"Этого не может быть. Я не хочу в это верить", - написала она.

Пустовит отреагировала на потерю Бобровой (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

Погиб известный украинский режиссер

Умер звезда "Ліги Сміху" Александр Замша

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Война в Украине
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
