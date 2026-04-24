На войне погибла продюсер Виктория Боброва: как звезды отреагировали на трагедию (фото)
Виктория Боброва с позывным "Квітка" служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Едельвейс". В мирное время она была продюсером и кастинг-директором. Ее смерть стала болезненным ударом для всех, кто с ней работал.
Подробнее о реакции звезд и близких рассказывает РБК-Украина.
Что известно о гибели Виктории Бобровой
Военной не стало 23 апреля в районе выполнения боевых задач, о чем рассказал экс-начальник отделения коммуникаций бригады "Едельвейс" Богдан Флюнт в комментарии "Детектор Медіа".
Гибель также подтвердила мама Виктории под одним из ее последних сообщений в соцсетях.
"Да, это правда, нет моей Квітки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая", - написала она.
Мама "Квитки" сообщила о ее гибели (скриншот)
По словам Флюнта, последнюю неделю перед смертью Виктория временно исполняла обязанности руководителя отделения коммуникаций бригады. В ряды ВСУ она присоединилась летом 2024 года.
Похороны планируют провести в Киеве. Дата прощания пока не сообщается.
Боброва была продюсером в мирное время (фото: facebook.com/vivikinotv)
Что известно о Виктории Бобровой
До службы в армии работала в киноиндустрии как кастинг-директор и продюсер. Участвовала в работе над сериалами "Одна родина. Весілля", "Окуповані", "Друзі", "Холод".
Также была причастна к фильмам "Як я провів літні канікули" та "Подвійний іммельман".
Что говорят коллеги и звезды
Викторию вспоминают ее как профессионального, ответственного и очень светлого человека.
"Она имела очень хорошее чутье на людей, была очень профессиональной и ответственной, но при этом светлой и легкой, даже по-детски, - за это ее любили буквально все. Трудно подобрать слова, когда уходят такие талантливые, сильные и преданные своему делу люди", - говорилось в посте канала 2+2 в Facebook.
В комментариях украинцы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктории.
Виктория Боброва (фото: facebook.com/vivikinotv)
Выразила соболезнования актриса Елена Свтилицкая.
"Викуся, девочка, покойся с миром", - написала она.
Светлицкая почтила Боброву (скриншот)
В следующей сториз актриса не сдержала эмоций и расплакалась.
Светлицкая о гибели Бобровой (скриншот)
Почтила память и актриса Екатерина Кузнецова. Она поделилась общими воспоминаниями и пожелала продюсеру почивать с миром.
"Я не могу в это поверить. Лети, моя Квітка,
Блогерша Катерина Мотрич, которая пережила потерю мужа на войне, тоже присоединилась к чествованию военной.
"Квіточка", - написала она, оставив эмодзи разбитого сердца.
Мотрич отреагировала на гибель Бобровой (скриншот)
Звезда "Тихої Нави" Анастасия Пустовит, чей муж защищает страну, тоже не сдержала эмоций из-за трагической новости.
"Этого не может быть. Я не хочу в это верить", - написала она.
Пустовит отреагировала на потерю Бобровой (скриншот)
Вас также может заинтересовать:
Погиб известный украинский режиссер