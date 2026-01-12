ua en ru
"Верная музыке и свободе": на 101-м году жизни умерла выдающаяся украинская певица

Понедельник 12 января 2026 12:01
"Верная музыке и свободе": на 101-м году жизни умерла выдающаяся украинская певица Тамара Калустян умерла (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла выдающаяся украинская певица Тамара Калустян. Артистка, чей вокал стал частью истории отечественного музыкального искусства, ушла из жизни в возрасте 100 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост коллег исполнительницы на официальной странице Национальной филармонии Украины в Facebook.

Обстоятельства смерти певицы пока не уточняют. Известно лишь, что Тамара Дмитриевна прожила долгую, насыщенную событиями и творческими достижениями жизнь, оставив после себя мощное художественное наследие.

В Национальной филармонии Украины с особой теплотой вспомнили певицу, отметив ее исключительный талант, внутреннее достоинство и высокую культуру.

"Ее голос звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины. В ее исполнении - Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальной утонченностью. Верная музыке и свободе, она оставила после себя пример достоинства и настоящей красоты. Светлая память", - говорится в некрологе.

&quot;Верная музыке и свободе&quot;: на 101-м году жизни умерла выдающаяся украинская певицаТамара Калустян (фото: facebook.com/elaine.turner)

Краткая биография Тамары Калустян

Тамара Сергеевна Калустян (Калустянц) родилась 1 октября 1925 года в Киеве.

Она получила филологическое образование в Киевском университете, который окончила в 1950 году, а затем - Киевскую консерваторию, где училась вокалу и камерному пению.

Ее преподавателями были Клара Брун-Камионская, Татьяна Михайлова и Зоя Лихтман.

Артистка была внучкой известного украинского математика Дмитрия Граве.

В 1968 году Тамара Калустян подписала так называемое "Киевское письмо" - открытое письмо-протест, осознавая, что этот шаг лишит ее возможности преподавать в советской консерватории, разрушит перспективы всесоюзного признания, телевизионной карьеры и зарубежных гастролей.

В течение многих лет она выступала как солистка Киевской филармонии, исполняя камерные и симфонические программы с фортепиано, органом и оркестрами разного состава.

Совершенное владение иностранными языками позволяло ей чрезвычайно точно передавать содержание и звучание вокальных произведений на языке оригинала, что было одной из характерных черт ее исполнительского стиля.

