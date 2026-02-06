ua en ru
От голода и холода умер известный кинооператор: вдова Поклада шокировала деталями трагедии

Пятница 06 февраля 2026 13:22
От голода и холода умер известный кинооператор: вдова Поклада шокировала деталями трагедии Павел Лойко (фото: facebook.com.pavel.lojko)
Автор: Иванна Пашкевич

На 83-м году жизни скончался украинский кинооператор Павел Лойко. По словам вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, последние недели деятель культуры и его жена фактически остались без еды и тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Светланы Поклад в Facebook.

Светлана Поклад отметила, что в последнее время Павел Лойко и его жена находились в крайне сложном материальном положении. Из-за нехватки средств супруги фактически не имели возможности полноценно питаться.

"Ночью умер сосед. И теперь самое страшное - он умер от голода и холода... Семья - он и жена, больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум - добрый день, добрый вечер. А так участок, огородик и возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало", - написала Светлана.

Она также сообщила, что из-за финансовых трудностей жена покойного, Лидия, не имела возможности самостоятельно организовать похороны.

От голода и холода умер известный кинооператор: вдова Поклада шокировала деталями трагедииУмер Павел Лойко (скриншот)

После огласки на ситуацию отреагировал староста Ворзеля Вячеслав Преподобный, который проинформировал, что захоронение кинооператора будет осуществлено за счет местного бюджета.

Поклад выразила надежду, что вдова Павла Лойко не останется один на один со сложными жизненными обстоятельствами и получит необходимую поддержку от социальных служб.

Кроме этого, вдова композитора обратилась к украинцам с призывом быть внимательнее друг к другу, особенно к пожилым людям и матерям с маленькими детьми.

"Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Вспомните, возможно, где-то рядом с вами замерзает пожилой человек... Возможно, мама не может выйти с ребенком со своего 5-10-25 этажа! А ей нужно выйти хоть в магазин! Объединяйтесь! Не проходите мимо, не будьте равнодушными, пожалуйста! Я помню, как мы это делали в оккупации и уже после эвакуации в нашем киевском доме!" - написала она.

Что известно о Павле Лойко

Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Он получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова, после чего много лет работал на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

От голода и холода умер известный кинооператор: вдова Поклада шокировала деталями трагедииУмер Павел Лойко (фото: facebook.com/svitlana.poklad)

В творческом багаже кинооператора - участие в создании ряда известных лент, в частности "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".

По словам Светланы Поклад, с 1990-х годов Павел Лойко проживал в Ворзеле.

