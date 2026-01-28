ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Дети Степана Гиги рассказали, как почтят память отца: "Дело будет жить" (видео)

Среда 28 января 2026 00:34
UA EN RU
Дети Степана Гиги рассказали, как почтят память отца: "Дело будет жить" (видео) Дочь и сын Степана Гиги сделали заявление в совместном видео (фото:
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Дети народного артиста Украины Степана Гиги обратились к его поклонникам. Квитослава и Степан Гига-младший записали совместное видео со словами благодарности и важным заявлением.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Гиги.

Что сказали дети Степана Гиги

В обращении Квитослава и младший Степан поблагодарили всех за поддержку в трудное для семьи время, а также сообщили о концерте памяти, который состоится 28 марта.

"Мы благодарим вас за ваше сочувствие, за вашу поддержку, которую мы чувствуем", - сказала Квитослава.

Ее брат подчеркнул, что несмотря на потерю, семья не останавливается и намерена продолжать дело отца.

"Жизнь продолжается, и мы готовимся к 28 марта - концерту памяти нашего папы. Мы продолжаем дело. Мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали", - отметил Гига-младший.

Квитослава также поделилась, что команда активно работает над новыми композициями, а также над песнями, которые годами остаются любимыми для слушателей.

"Дело нашего отца будет жить. Песни будут звучать дальше", - подытожила она.

Отдельно в подписи к видео дети артиста отметили, что теплые слова поддержки от поклонников придают им сил. Дело своего отца они пообещали продолжать "с любовью и ответственностью, сохраняя и передавая все, что он создал".

Что известно о смерти Степана Гиги

Напомним, народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в больнице Львова. Ему было 66 лет.

Перед смертью певца госпитализировали. Ему провели срочную операцию, но со временем состояние ухудшилось.

Официальных подробностей его родные и команда не раскрывала. Только отмечали, что он тяжелый, но стабильный.

В то же время появлялись различные слухи о здоровье певца, в частности, что он впал в кому и перенес ампутацию. Впрочем, представители звезды эти заявления опровергли.

Прощание со Степаном Петровичем состоялось 14 декабря во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похороны прошли 15 декабря в том же храме.

Артиста похоронили на Лычаковском кладбище.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин