Дети Степана Гиги рассказали, как почтят память отца: "Дело будет жить" (видео)

Дети народного артиста Украины Степана Гиги обратились к его поклонникам. Квитослава и Степан Гига-младший записали совместное видео со словами благодарности и важным заявлением.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Гиги.

Что сказали дети Степана Гиги

В обращении Квитослава и младший Степан поблагодарили всех за поддержку в трудное для семьи время, а также сообщили о концерте памяти, который состоится 28 марта.

"Мы благодарим вас за ваше сочувствие, за вашу поддержку, которую мы чувствуем", - сказала Квитослава.

Ее брат подчеркнул, что несмотря на потерю, семья не останавливается и намерена продолжать дело отца.

"Жизнь продолжается, и мы готовимся к 28 марта - концерту памяти нашего папы. Мы продолжаем дело. Мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали", - отметил Гига-младший.

Квитослава также поделилась, что команда активно работает над новыми композициями, а также над песнями, которые годами остаются любимыми для слушателей.

"Дело нашего отца будет жить. Песни будут звучать дальше", - подытожила она.

Отдельно в подписи к видео дети артиста отметили, что теплые слова поддержки от поклонников придают им сил. Дело своего отца они пообещали продолжать "с любовью и ответственностью, сохраняя и передавая все, что он создал".

Что известно о смерти Степана Гиги

Напомним, народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в больнице Львова. Ему было 66 лет.

Перед смертью певца госпитализировали. Ему провели срочную операцию, но со временем состояние ухудшилось.

Официальных подробностей его родные и команда не раскрывала. Только отмечали, что он тяжелый, но стабильный.

В то же время появлялись различные слухи о здоровье певца, в частности, что он впал в кому и перенес ампутацию. Впрочем, представители звезды эти заявления опровергли.

Прощание со Степаном Петровичем состоялось 14 декабря во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похороны прошли 15 декабря в том же храме.

Артиста похоронили на Лычаковском кладбище.