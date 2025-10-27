ua en ru
Умер отец блогера Лебиги: стример рассказал о последней встрече с ним

Понедельник 27 октября 2025 13:06
Умер отец блогера Лебиги: стример рассказал о последней встрече с ним Миша Лебига (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер и волонтер Михаил Лебига сообщил о тяжелой утрате - смерти своего отца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram стримера.

Как рассказал инфлюенсер, Анатолий Николаевич Лебига умер 24 октября на 52-м году жизни.

Лебига признался, что накануне трагедии успел увидеться с отцом во время поездки в село.

По его словам, они поговорили, посмеялись и искренне попрощались, даже не подозревая, что это будет их последняя встреча.

Умер отец блогера Лебиги: стример рассказал о последней встрече с нимМиша Лебига с отцом (фото: instagram.com/misha_lebiga)

"Так получилось, что за день до смерти я был в селе по делам и виделся с ним. Мы поговорили, посмеялись, три раза пожали руки, я сказал, что он - красавчик, и это были мои последние ему слова. На утро мне позвонили и сказали, что его уже нет", - поделился блогер.

Он отметил, что, несмотря на все разногласия и ссоры, оставался рядом с отцом до последних дней.

"Я просто хочу, чтоб вы знали, что это мой отец. При жизни у нас было много разногласий, ссор и т.д. Но я был с ним до конца. Можно сказать - единственным его союзником", - написал Михаил.

Умер отец блогера Лебиги: стример рассказал о последней встрече с нимМиша Лебига с отцом (фото: instagram.com/misha_lebiga)

"Он воевал в АТО. Мы этим очень гордились"

Блогер также рассказал, что последний месяц жизни его отец провел трезвым, они общались, строили планы и договаривались видеться чаще.

"Последний месяц своей жизни он вообще не пил. Мы общались, строили планы. Я должен был чаще приезжать, и мы об этом говорили в последнюю нашу встречу", - написал он.

Лебига добавил, что его отец служил в АТО, и оба этим очень гордились.

"Еще хочу, чтобы вы знали, что он воевал в АТО. Он и я этим очень гордились. Я запомню отца трезвым и веселым. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: Люблю тебя, Батя. Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам", - написал стример.

Умер отец блогера Лебиги: стример рассказал о последней встрече с нимМиша Лебига сообщил о потере отца (фото: instagram.com/misha_lebiga)

Что известно об отношениях Михаила Лебиги с отцом

Незадолго до трагедии Михаил Лебига приобрел дом в селе, где жила его семья, в том числе и отец - Анатолий Николаевич.

Мужчина активно помогал сыну в выборе жилья. Об этом блогер рассказывал в своем недавнем эфире на Twitch.

В предыдущих интервью Лебига признавался, что его отношения с отцом были непростыми еще с детства.

После развода родителей, причиной которого стали проблемы с алкоголем у отца, их связь некоторое время была напряженной.

Впрочем, в последнее время ситуация изменилась. По словам Михаила, они начали общаться чаще, находили общий язык и даже планировали видеться регулярно.

Важную роль в этом сыграло то, что Анатолий Николаевич перестал употреблять алкоголь, и это, как отмечал блогер, "заметно улучшило его жизнь и наши отношения".

Лебига также делился, что хотел обустроить дачу неподалеку от отцовского дома, чтобы чаще приезжать и проводить время с ним.

