ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

В семье Никиты Добрынина произошло горе: "Ты научил меня ценить каждый день"

Вторник 21 октября 2025 15:09
UA EN RU
В семье Никиты Добрынина произошло горе: "Ты научил меня ценить каждый день" Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский телеведущий Никита Добрынин сообщил о тяжелой утрате - умер его дедушка. Звезда поделился трогательными словами в своих соцсетях, опубликовав архивное фото близкого человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

В прощальной заметке телеведущий признался, что дедушка был для него не просто родственником, а настоящим наставником и примером.

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - написал Добрынин.

У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Впоследствии телеведущий добавил в stories эмоциональное признание.

"Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваше сердце частично бьется и в другом человеке, то это то, что я чувствую к своему дедушке...", - высказался Никита.

В семье Никиты Добрынина произошло горе: &quot;Ты научил меня ценить каждый день&quot;У Никиты Добрынина умер дедушка (скриншот)

Публикация Добрынина растрогала его поклонников и коллег. В комментариях подписчики выражают искренние соболезнования, а также отмечают, что телеведущий очень похож на дедушку.

  • Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять
  • Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран
  • Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою
  • Завжди захоплювалася вашими стосунками
  • Шкода, що час летить так швидко і невпинно…

У Никиты Добрынина умер дедушка (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Нікіта Добринін Звезды шоу-бизнеса
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию