Помер батько блогера Лебіги: стрімер розповів про останню зустріч із ним

Понеділок 27 жовтня 2025 13:06
Помер батько блогера Лебіги: стрімер розповів про останню зустріч із ним Міша Лебіга (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Український блогер і волонтер Михайло Лебіга повідомив про важку втрату - смерть свого батька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram стрімера.

Як розповів інфлюенсер, Анатолій Миколайович Лебіга помер 24 жовтня на 52-му році життя.

Лебіга зізнався, що напередодні трагедії встиг побачитися з батьком під час поїздки в село.

За його словами, вони поговорили, посміялися і щиро попрощалися, навіть не підозрюючи, що це буде їхня остання зустріч.

Помер батько блогера Лебіги: стрімер розповів про останню зустріч із нимМіша Лебіга з батьком (фото: instagram.com/misha_lebiga)

"Так вийшло, шо за день до смерті я був в селі по справах і бачився з ним. Ми поговорили, посміялись, три рази пожали руки, я сказав, що він - красавчик, і це були мої останні йому слова. На ранок мені подзвонили і сказали, шо його вже немає", - поділився блогер.

Він зазначив, що, попри всі розбіжності й сварки, залишався поруч із батьком до останніх днів.

"Я просто хочу, шоб ви знали, шо це мій батько. За життя в нас було багато розбіжностей, сварок і т.д. Але я був з ним до кінця. Можна сказати - єдиним його союзником", - написав Михайло.

Помер батько блогера Лебіги: стрімер розповів про останню зустріч із нимМіша Лебіга з батьком (фото: instagram.com/misha_lebiga)

"Він воював в АТО. Ми цим дуже пишались"

Блогер також розповів, що останній місяць життя його батько провів тверезим, вони спілкувалися, будували плани й домовлялися бачитися частіше.

"Останній місяць свого життя він взагалі не пив. Ми спілкувались, будували плани. Я мав частіше приїжджати, і ми про це говорили в останню нашу зустріч", - написав він.

Лебіга додав, що його батько служив в АТО, і обидва цим дуже пишалися.

"Ще хочу, шоб ви знали, шо він воював в АТО. Він і я цим дуже пишались. Я запамʼятаю батька тверезим і веселим. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: Люблю тебе, Бать. Спи спокійно і відпочивай. Дякую за все, далі я сам", - написав стрімер.

Помер батько блогера Лебіги: стрімер розповів про останню зустріч із нимМіша Лебіга повідомив про втрату батька (фото: instagram.com/misha_lebiga)

Що відомо про стосунки Михайла Лебіги з батьком

Незадовго до трагедії Михайло Лебіга придбав будинок у селі, де мешкала його родина, зокрема й батько - Анатолій Миколайович.

Чоловік активно допомагав синові у виборі житла. Про це блогер розповідав у своєму нещодавньому ефірі на Twitch.

У попередніх інтерв’ю Лебіга зізнавався, що його стосунки з батьком були непростими ще з дитинства.

Після розлучення батьків, причиною якого стали проблеми з алкоголем у батька, їхній зв’язок певний час був напруженим.

Втім, останнім часом ситуація змінилася. За словами Михайла, вони почали спілкуватися частіше, знаходили спільну мову та навіть планували бачитися регулярно.

Важливу роль у цьому відіграло те, що Анатолій Миколайович перестав вживати алкоголь, і це, як зазначав блогер, "помітно покращило його життя та наші стосунки".

Лебіга також ділився, що хотів облаштувати дачу неподалік батькової оселі, щоб частіше приїжджати та проводити час із ним.

