Дисквалификация Гераскевича: МОК обнародовал свою версию конфликта

Четверг 12 февраля 2026 11:25
Дисквалификация Гераскевича: МОК обнародовал свою версию конфликта Владислав Гераскевич не выступит на Олимпиаде (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрей Костенко

Международный олимпийский комитет официально прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича и изложил свою версию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Какие компромиссы предлагал МОК

В МОК сообщили, что несмотря на многочисленные консультации и личные встречи со спортсменом, в частности утренний разговор с президентом организации Кирсти Ковентри, он не согласился ни на один компромисс.

В то же время в комитете отметили, что были заинтересованы в участии Гераскевича в соревнованиях и пытались найти наиболее уважительный способ, чтобы он мог почтить память украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения. По словам представителей МОК, вопрос касался не самого месседжа, а места его демонстрации.

Спортсмену разрешали использовать свой шлем во время всех тренировочных заездов. Кроме того, ему предлагали показать его сразу после старта в микст-зоне, а также альтернативные варианты - черную повязку или ленту во время соревнований.

В комитете также напомнили, что Гераскевич в течение трех последних зимних Олимпиад получал олимпийскую стипендию, а после начала полномасштабной войны в Украине МОК создал специальный фонд солидарности для поддержки подготовки украинских спортсменов.

Хронология событий от МОК

  • 9 февраля 2026 года во время официальных тренировок Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила МОК, что спортсмен выступает в шлеме с изображениями погибших украинских атлетов.
  • В тот же день представители МОК объяснили тренеру и делегации Украины, что экипировка не соответствует правилам, и предложили альтернативы.
  • 10 февраля в официальном письме Гераскевичу сообщили о несоответствии шлема Олимпийской хартии и предложили черную повязку или ленту.
  • Во время вечерней пресс-конференции спортсмен заявил, что все равно планирует использовать шлем в соревнованиях.
  • 11 февраля МОК повторно предупредил, что его не допустят к старту с этой экипировкой.
  • Во время технической проверки он письменно подтвердил намерение выступать именно в этом шлеме.
  • Утром 12 февраля, перед стартом состоялся финальный разговор с президентом МОК, однако позиция спортсмена не изменилась.

В заявлении отдельно отмечается, что решение о недопуске поддержали Международная федерация бобслея и скелетона, а также федерации других зимних олимпийских видов спорта.

