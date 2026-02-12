Дисквалификация Гераскевича: МОК обнародовал свою версию конфликта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Какие компромиссы предлагал МОК

В МОК сообщили, что несмотря на многочисленные консультации и личные встречи со спортсменом, в частности утренний разговор с президентом организации Кирсти Ковентри, он не согласился ни на один компромисс.

В то же время в комитете отметили, что были заинтересованы в участии Гераскевича в соревнованиях и пытались найти наиболее уважительный способ, чтобы он мог почтить память украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения. По словам представителей МОК, вопрос касался не самого месседжа, а места его демонстрации.

Спортсмену разрешали использовать свой шлем во время всех тренировочных заездов. Кроме того, ему предлагали показать его сразу после старта в микст-зоне, а также альтернативные варианты - черную повязку или ленту во время соревнований.

В комитете также напомнили, что Гераскевич в течение трех последних зимних Олимпиад получал олимпийскую стипендию, а после начала полномасштабной войны в Украине МОК создал специальный фонд солидарности для поддержки подготовки украинских спортсменов.

Хронология событий от МОК

9 февраля 2026 года во время официальных тренировок Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила МОК, что спортсмен выступает в шлеме с изображениями погибших украинских атлетов.

В тот же день представители МОК объяснили тренеру и делегации Украины, что экипировка не соответствует правилам, и предложили альтернативы.

10 февраля в официальном письме Гераскевичу сообщили о несоответствии шлема Олимпийской хартии и предложили черную повязку или ленту.

Во время вечерней пресс-конференции спортсмен заявил, что все равно планирует использовать шлем в соревнованиях.

11 февраля МОК повторно предупредил, что его не допустят к старту с этой экипировкой.

Во время технической проверки он письменно подтвердил намерение выступать именно в этом шлеме.

Утром 12 февраля, перед стартом состоялся финальный разговор с президентом МОК, однако позиция спортсмена не изменилась.

В заявлении отдельно отмечается, что решение о недопуске поддержали Международная федерация бобслея и скелетона, а также федерации других зимних олимпийских видов спорта.