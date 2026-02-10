ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

МОК пошел на компромисс: что запретили и разрешили Гераскевичу

Вторник 10 февраля 2026 13:57
UA EN RU
МОК пошел на компромисс: что запретили и разрешили Гераскевичу Владислав Гераскевич (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет использовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр-2026 "шлем памяти" с портретами погибших в войне спортсменов. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). В то же время организация предложила украинцу "компромиссный вариант".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что запретил МОК

На шлеме Гераскевича изображены фото украинских атлетов, погибших после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Спортсмен использовал его во время тренировок в Кортина-д'Ампеццо.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой официально разрешить экипировку для стартов, однако получил отказ.

В МОК заявили, что понимают желание спортсмена почтить память погибших, однако шлем якобы противоречит действующим правилам.

"Игровое поле должно оставаться максимально нейтральным. Есть установленные нормы, которых должны придерживаться все", - пояснил представитель МОК Марк Адамс.

Какую альтернативу предложили

В комитете предложили Гераскевичу заменить шлем на черную повязку на руке.

По словам представителей МОК, это "приемлемый компромисс", который позволяет почтить память без нарушения регламента.

Организация апеллирует к правилу 50.2 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические, религиозные или иные демонстрации на спортивных аренах.

Позиция Гераскевича

Сам спортсмен с решением не согласен.

"Это несправедливо. Я не вижу здесь никакой политической или дискриминационной пропаганды. Это лишь память о людях, которых мы потеряли", - заявил Гераскевич.

Он отметил, что стремится привлекать внимание мира к войне в Украине, одновременно уважая олимпийские правила.

Для чего создали "шлем памяти"

По информации НОК Украины, шлем был создан исключительно для чествования погибших спортсменов. Он не содержит рекламы, не имеет политических лозунгов и соответствует техническим и безопасным требованиям.

На нем размещены портреты более 20 украинских атлетов, среди которых друзья и знакомые Гераскевича - боксеры, тяжелоатлеты, хоккеисты, тренеры и юные спортсмены.

Когда стартует украинец

Сейчас Гераскевич продолжает подготовку к соревнованиям. Официальные старты по скелетону на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Украинец планирует отстаивать свое право выступать с символом памяти и не исключает дальнейших обращений в МОК.

Ранее мы сообщили, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

Также мы писали, что русский - стал официальным рабочим языком зимних Игр-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ