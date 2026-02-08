Вирус Инфантино: МОК также подает сигналы о возвращении россиян
После более чем десятилетия статуса изгоя в международном спорте Россия может оказаться в шаге от возвращения в большие соревнования. На фоне зимних Олимпийских игр все больше спортивных функционеров говорят о снятии ограничений, несмотря на войну против Украины и допинговые скандалы прошлых лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Санкции против России
Российский спорт находится под ограничениями с 2014 года. Сначала причиной стала масштабная государственная допинговая программа, которая, по данным WADA, охватила более тысячи спортсменов.
Впоследствии санкции усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от международных турниров.
С тех пор россияне выступают только в нейтральном статусе - без флага, гимна и места в медальном зачете.
В МОК заговорили о "нейтральности спорта"
Во время заседания Международного олимпийского комитета в Милане перед стартом зимних Игр прозвучали сигналы о возможном смягчении подхода.
Президент МОК Кирсти Ковентри, хотя и не упоминала Россию напрямую, подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики.
"Мы - спортивная организация. Мы понимаем политику, но наша игра - это спорт. Он должен оставаться нейтральной территорией", - заявила она.
Некоторые международные федерации уже сделали шаги навстречу: в частности, в дзюдо и тхэквондо россиянам разрешили снова выступать под собственным флагом.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино публично заявил, что отстранение России "ничего не дало" и его стоит пересмотреть. В Кремле такую позицию сразу приветствовали.
Как может выглядеть возвращение
В спортивных кругах все чаще говорят, что возвращение - лишь вопрос времени. Хотя процедура восстановления будет сложной. МОК должен отменить приостановление деятельности Олимпийского комитета России, а международные федерации будут отдельно голосовать по допуску спортсменов в своих видах спорта.
Если решение примут, россияне теоретически смогут выступать под собственной символикой уже на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Впрочем, часть федераций может сохранить собственные запреты.
Пока - только "нейтральные"
На нынешних зимних Играх россияне представлены минимально: только 13 спортсменов получили допуск в статусе индивидуальных нейтральных участников - это наименьший показатель более чем за столетие.
Они не имеют права использовать национальную символику, а их результаты не засчитываются в общий медальный зачет.
