Вирус Инфантино: МОК также подает сигналы о возвращении россиян

Воскресенье 08 февраля 2026 15:35
Вирус Инфантино: МОК также подает сигналы о возвращении россиян Глава МОК Кирсти Ковентри (фото: olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

После более чем десятилетия статуса изгоя в международном спорте Россия может оказаться в шаге от возвращения в большие соревнования. На фоне зимних Олимпийских игр все больше спортивных функционеров говорят о снятии ограничений, несмотря на войну против Украины и допинговые скандалы прошлых лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Санкции против России

Российский спорт находится под ограничениями с 2014 года. Сначала причиной стала масштабная государственная допинговая программа, которая, по данным WADA, охватила более тысячи спортсменов.

Впоследствии санкции усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от международных турниров.

С тех пор россияне выступают только в нейтральном статусе - без флага, гимна и места в медальном зачете.

В МОК заговорили о "нейтральности спорта"

Во время заседания Международного олимпийского комитета в Милане перед стартом зимних Игр прозвучали сигналы о возможном смягчении подхода.

Президент МОК Кирсти Ковентри, хотя и не упоминала Россию напрямую, подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики.

"Мы - спортивная организация. Мы понимаем политику, но наша игра - это спорт. Он должен оставаться нейтральной территорией", - заявила она.

Некоторые международные федерации уже сделали шаги навстречу: в частности, в дзюдо и тхэквондо россиянам разрешили снова выступать под собственным флагом.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино публично заявил, что отстранение России "ничего не дало" и его стоит пересмотреть. В Кремле такую позицию сразу приветствовали.

Как может выглядеть возвращение

В спортивных кругах все чаще говорят, что возвращение - лишь вопрос времени. Хотя процедура восстановления будет сложной. МОК должен отменить приостановление деятельности Олимпийского комитета России, а международные федерации будут отдельно голосовать по допуску спортсменов в своих видах спорта.

Если решение примут, россияне теоретически смогут выступать под собственной символикой уже на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Впрочем, часть федераций может сохранить собственные запреты.

Пока - только "нейтральные"

На нынешних зимних Играх россияне представлены минимально: только 13 спортсменов получили допуск в статусе индивидуальных нейтральных участников - это наименьший показатель более чем за столетие.

Они не имеют права использовать национальную символику, а их результаты не засчитываются в общий медальный зачет.

Ранее мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.

Также мы писали, что русский - стал официальным рабочим языком зимних Игр-2026.

