ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина уверенно обыграла Исландию и теперь вторая в группе D квалификации ЧМ-2026

Суббота 11 октября 2025 10:56
UA EN RU
Украина уверенно обыграла Исландию и теперь вторая в группе D квалификации ЧМ-2026 сборная Украины по футболу (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала важную победу над Исландией в отборе чемпионата мира 2026 года, поднявшись на вторую позицию в своей группе. Команда Сергея Реброва продемонстрировала атакующий футбол, забив пять голов в гостевом матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Результаты матчей группы D

Украина победила Исландию со счетом 5:3. Голами отметились Руслан Малиновский (14, 45+5), Алексей Гуцуляк (45), Иван Калюжный (85) и Олег Очеретько (89). У хозяев забивали Микаэль Эллертссон (35) и Альберт Гудмундссон (59, 75).

В первом туре квалификации Украина уступила Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.

Благодаря этой победе сборная Украины существенно улучшила свое турнирное положение. Теперь команда Реброва имеет 4 очка и занимает второе место в группе D, уступая лишь Франции, которая получила максимальные 9 баллов после трех побед.

Турнирная таблица группы D после последнего тура:

  • Франция - 9 очков
  • Украина - 4
  • Исландия - 3
  • Азербайджан - 1

Результаты других матчей отбора

В пятницу, 10 октября, в европейских группах состоялись следующие поединки:

  • Франция - Азербайджан 3:0 (голы: Мбаппе 45+2, Рабио 69, Товен 84)
  • Казахстан - Лихтенштейн 4:0 (голы: Кенжебек 26, 59, Зайнутдинов 28, Касым 81)
  • Бельгия - Северная Македония 0:0
  • Косово - Словения 0:0
  • Швеция - Швейцария 0:2 (голы: Джака 65, Мандзамби 90+4)
  • Германия - Люксембург 4:0 (голы: Раум 12, Киммих 21, 50, Гнабри 48)
  • Северная Ирландия - Словакия 2:0 (голы: Грошовски 18, Хьюм 81)

Что дальше для Украины

В финальную часть ЧМ-2026 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые займут вторые места, продолжат борьбу в стыковых матчах.

А Чемпионат мира состоится летом 2026 года в Канаде, Мексике и США.

Ранее мы сравнили трансферные стоимости сборных Исландии и Украины перед очным поединком.

Также читайте, как Украина спасла ничью с Венгрией в отборе молодежного Евро-2027.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит